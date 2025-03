Bia Miranda e o namorado decidiram que o nome da criança será Maysha - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 13:04

A influenciadora digital Bia Miranda está no sétimo mês de gestação, à espera de Maysha, fruto do relacionamento com o colega de profissão Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. Através dos stories do Instagram, a neta de Gretchen revelou que ela e o namorado pretendiam realizar um teste de DNA na bebê ainda durante a gestação, mas foram desaconselhados pela médica devido ao alto risco para a vida da criança.

Na publicação, Bia Miranda contou que ela e o pai da bebê optaram por realizar o exame logo após o nascimento. “Tem risco da Maysha não sobreviver. A gente foi na médica agora e ela falou para esperar nascer, pelo menos. Quando nasce, eles já tiram o sangue da criança e já pode mandar para o laboratório para fazer o exame”, explicou.

Gato Preto também esclareceu o motivo que levou o casal a decidir pelo teste de paternidade. “Vamos fazer o DNA e vamos sair processando todo mundo que está falando que o filho não é meu. Vocês ficam brincando com essas coisas aí, quando chegar os processos aí em suas casas, não se preocupem não, é mixaria”, ameaçou.

Seguindo o mesmo pensamento do namorado, a ex-Fazenda garantiu que o casal já está tomando as medidas cabíveis contra quem está espalhando a notícia falsa. “Todo mundo que está postando, falando merdinha, pode esperar que o processo de vocês está chegando”, finalizou a influenciadora digital Bia Miranda.