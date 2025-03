O suposto caso de Neymar com a acompanhante foi exposto por ela na última sexta-feira (14) - Reprodução / Instagram

O suposto caso de Neymar com a acompanhante foi exposto por ela na última sexta-feira (14)Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 09:29

Andressa Urach usou suas redes sociais na última quarta-feira (19) para enviar um recado a Nayara Macedo, conhecida pelo nome artístico Any Awuada. A jovem afirmou ter se envolvido com Neymar durante uma festa, e Urach decidiu alertá-la sobre a repercussão de suas declarações. A ex-Fazenda ressaltou que Nayara estava lidando com uma figura muito admirada no Brasil e perguntou se ela possuía provas do que estava divulgando na mídia.



“Querida ex-colega Nayara Macedo, você já teve os seus segundos de fama, os seus dias de fama e eu sei que isso vicia, tá? Fama é muito perigoso. Já faturou bastante com o privacy… Agora pensa comigo: você pode provar tudo o que você fala? Porque pessoas inteligentes dão corda pra que os outros se enforquem”, começou Andressa Urach. A criadora de conteúdo adulto ainda destacou que, sem provas concretas, não há crime a ser considerado.

Em outro story, Andressa Urach afirmou que Any Awuada estaria quebrando o código de ética das acompanhantes. "Você recebeu o seu cachê através do seu trabalho e teria que vir o sigilo. Uma coisa seria você trabalhar, não ser paga e lutar pelos seus direitos, mas você trabalhou e recebeu. Quem é do job sabe que existe um sigilo, até porque a maioria dos homens que contratam mulheres acompanhantes são casados e eles exigem sigilo. É como eu falei: se você não tivesse sido paga pelo seu trabalho, tudo bem você botar a boca no trombone, mas você recebeu, então está envergonhando as meninas do job", apontou ela.