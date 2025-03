Crise e traição! Casal famoso esta perto do fim - Foto: Reprodução

Crise e traição! Casal famoso esta perto do fimFoto: Reprodução

Publicado 20/03/2025 17:52 | Atualizado 20/03/2025 19:52

Um casal badalado do mundo dos famosos enfrenta uma fase conturbada no relacionamento. Apesar de manterem as aparências e cumprirem juntos compromissos profissionais, fontes próximas garantem que a relação já teria chegado ao fim.



Enquanto um deles se esforça para afastar os rumores, o outro parece contar os dias para seguir um novo caminho. Tanto que, recentemente, teria sido visto em clima de romance com uma cantora que participou de um reality show bastante conhecido.



O encontro aconteceu durante um show, onde o famoso não fez questão de esconder a empolgação. Testemunhas relataram que os dois trocaram carícias e beijos sem se preocupar com olhares curiosos.

Enquanto isso, a outra metade do casal, sem suspeitar da situação – pois, se soubesse, viraria uma onça –, se dedicava aos ensaios técnicos na Sapucaí. Com fama de bom moço, o rapaz tem conseguido manter as aparências e esconder suas escapadas, mas os rumores sobre sua vida amorosa só aumentam.



Nos bastidores, já se comenta que o anúncio da separação é apenas uma questão de tempo. Inclusive, seguidores da famosa têm levantado suspeitas e deixado comentários sobre o assunto em suas postagens, questionando a situação e tentando descobrir a verdade.