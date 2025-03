A interação dos jovens foi publicada no perfil de Matheus Vargas - Reprodução/Instagram

A interação dos jovens foi publicada no perfil de Matheus VargasReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 14:15

O cantor Matheus Vargas compartilhou momentos de um encontro com seu irmão, João Guilherme, em São Paulo, na última quarta-feira (19). Solteiros há pouco tempo, os dois aproveitaram um jantar juntos, mas o ator acabou virando motivo de brincadeira ao se sujar com comida. O intérprete da música "Raparigueiro" não perdeu a oportunidade de provocar o irmão e fez piada, dizendo que ele estava “preso”.

Por meio dos stories, o cantor registrou alguns momento de sua chegada à capital paulista, antes de sair para jantar com João Guilherme, que mora na cidade. Durante a refeição, Matheus Vargas flagrou o irmão mais novo se lambuzando ao comer a sobremesa e não deixou a situação passar despercebida, expondo o mais novo nas redes sociais.

“Estava preso, tadinho”, brincou Matheus enquanto filmava João, que aparece sorrindo com a boca suja. Os dois, que encerraram seus respectivos relacionamentos em fevereiro deste ano, estão vivendo uma nova fase: Matheus terminou com Hariany Almeida, enquanto João Guilherme não está mais com Bruna Marquezine.

Embora João e Bruna tenham adotado uma postura discreta e garantido que o término aconteceu de maneira respeitosa, Matheus e Hariany trocaram farpas nas redes sociais. A tensão entre eles aumentou ainda mais depois que um vídeo do cantor viralizou na internet. Na gravação, uma mulher aparece chupando seu dedão do pé, e o episódio acabou sendo apontado como um dos possíveis motivos para o fim do namoro.