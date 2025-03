O programa da influenciadora digital no SBT estreou em abril de 2024 - Reprodução/SBT

O programa da influenciadora digital no SBT estreou em abril de 2024Reprodução/SBT

Publicado 20/03/2025 10:55

A influenciadora Virginia Fonseca está no comando do programa "Sabadou com Virginia", do SBT, há quase um ano, e nesta semana começou a circular pelas redes sociais um vídeo sobre os bastidores da atração. No registro, uma mulher revela que assistiu à gravação de um episódio da plateia e se mostrou decepcionada com o comportamento da esposa de Zé Felipe com os fãs, deixando claro que ela não é tão simpática como aparenta ser no Instagram.



No vídeo, a mulher contou que foi convidada para estar na plateia do "Sabadou com Virginia" e que tinha expectativas sobre a hora de conhecer a apresentadora. "Eu achei que ela fosse mais simpática. Ela não é antipática, é porque ela não é tão acessível", garantiu ela. A fã também contou que, diferente de Virginia, as outras pessoas que fazem parte do elenco do programa têm uma boa relação com os admiradores. "Já o Lucas Guedes, a Margara [Margareth Serrão] e o Herbert... ele ficou conversando ali na frente com as meninas como se eles já se conhecessem", lembrou.



A mulher também contou que a plateia fica muito perto do palco, então é possível ver com clareza todos os movimentos dos apresentadores. "Algumas meninas às vezes chamavam pelo Lucas e não precisava chamar duas vezes, ele já estava vendo que tinha alguém chamando ali, já estava escutando. Agora, a Virginia, as meninas chamavam e chamavam, e ela só no celular o tempo inteirinho", relatou.



A fã ainda explicou que até mesmo durante os intervalos ela fez questão de manter distância dos admiradores. "Tem uns intervalos em que a gente fica mais tranquilo ali e ela só no celular. Às vezes alguém chamava a Virginia, daí ela estava no celular, fazia assim [levantava a cabeça] e mandava um beijinho, fazia um coraçãozinho, mas em nenhum momento ela chegou perto [da plateia] para a gente conversar, dar uma atenção ali. Uma coisa que eu achei um pouquinho desagradável", apontou ela.



A moça então afirmou que entendia que Virginia Fonseca trabalhava com as redes sociais e precisava passar muito tempo no telefone, mas lembrou que muitas pessoas que compunham a plateia foram lá justamente para ver a influenciadora digital. "Ela nem 'tchum', gente. Nove horas de viagem, nove horas a pessoa ali e nove horas para voltar e ela não deu atenção para as pessoas direito. Claro que ela foi simpática dentro do possível dela ali, mas em comparação aos outros...", disse.



A jovem também lembrou que a esposa de Zé Felipe foi bastante receptiva com os convidados, mas que o mesmo não aconteceu com os fãs. "Teve um intervalo um pouco maior que ela passou 100% do tempo no celular, não se deu o trabalho de olhar para as pessoas", lembrou. A moça então afirmou que a experiência foi frustrante, tendo em vista que Virginia Fonseca aparenta ser muito simpática nas redes sociais.