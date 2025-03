A influenciadora digital é casada com o cantor Leonardo desde 1995 - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 13:51

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma possível indireta em seus stories no Instagram. A mãe de Zé Felipe sugeriu um conselho aos seguidores sobre como preservar a tranquilidade: "se fazer de boba". Vale destacar que a influenciadora digital já esteve envolvida em algumas controvérsias relacionadas à fidelidade do marido.

“Diquinha da noite: Às vezes, precisamos fingir que não entendemos para manter o nosso foco e a nossa paz. Um sinal claro de sabedoria é uma pessoa que sabe exatamente quando ela deve se fazer de boba”, Poliana Rocha compartilhou a publicação.

Em outubro do último ano, durante sua participação no podcast A Virada de Chave, apresentado por Monique Curi, Poliana abordou diversos temas, incluindo a coragem necessária para superar a traição de Leonardo. “Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou”, explicou ela.

A influenciadora também contou que muitas pessoas costumam procurá-la pedindo conselhos sobre situações semelhantes. “É difícil a gente falar na situação do outro, mas eu falaria: ‘perdoa, não traz isso para você. Se quer investir nessa relação, que tem amor, então faz isso para o seu bem, para construir uma família’. Porque eu, graças a Deus, consegui, depois de tantas coisas que passei, ter uma família linda. Hoje olho para eles e agradeço muito”, declarou Poliana Rocha.