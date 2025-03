Calita Franciele tem 23 anos - Reprodução/Instagram

Curtindo a lua de mel ao lado do novo marido, o cantor Amado Batista, Calita Franciele decidiu compartilhar com seus seguidores uma situação inusitada que enfrentou. Nos stories do Instagram, na última quarta-feira (19), a modelo revelou que acabou esquecendo seus biquínis na casa da mãe e brincou com a situação, dizendo que esqueceu que agora é uma mulher casada.

A Miss Mato Grosso detalhou o ocorrido aos fãs e admiradores com bom humor: “Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu. Os meus biquínis eu deixei todos na casa da minha mãe. Esqueci que eu casei, né? E vim para a lua de mel. A minha sorte é que tinha chegado uns recebidos”, revelou a esposa de Amado Batista.

Na sequência, ela detalhou como resolveu o problema: “Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor. Mas eu queria usar esse [biquíni], então falei ‘vou assim mesmo'”, concluiu.