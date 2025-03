A banda tem 44 anos de carreira - Reprodução/Divulgação Roupa Nova

Publicado 20/03/2025 12:31 | Atualizado 20/03/2025 17:57

A banda Roupa Nova, que comemora, este ano, 25 anos de carreira, está realizando uma série de shows pela Europa e tem divulgado constantemente, em suas redes sociais, as datas das apresentações. Nesta quinta-feira (20), o novo vocalista do grupo, Fábio Nestares, falava sobre os espetáculos que ele e os companheiros fariam pelos países europeus quando acabou salvando uma fã de um grande perrengue após confundir o dia de um deles.



Na postagem, Fábio Nestares deu alguns detalhes da "Tour 2025" e mostrou a paisagem de uma cidade na França. "A gente está aqui atrás da igreja de Sacré-Cur, estamos em uma área extremamente famosa, extremamente bonita, e a gente está fazendo [o passeio] nesse intervalo desses quatro shows. Dois a gente já fez, que foram em Lisboa e no Porto, e agora, nesses dias, viemos para Paris para um passeio e para terminar as férias", contou o artista.



O vocalista do Roupa Nova então compartilhou com os fãs os próximos passos da banda no continente europeu. "A gente volta para Guimarães, em Portugal, na sexta-feira, e no sábado a gente vai para Luxemburgo fazer o último show. Um beijo a todos vocês. Muita saudade do Brasil e a gente já volta com tudo", disse Fábio Nestares. Na legenda da publicação, a banda reforçou as datas dos shows do fim de semana: "21 de março - Guimarães. 22 de março - Luxemburgo", dizia a postagem.



Nos comentários, uma fã se mostrou confusa com as datas e revelou que estava pronta para marcar presença em uma apresentação no Rio Grande do Sul, no Brasil, supostamente no próximo sábado. "Mas gente, eu vou no show em Pelotas/RS dia 22/03 [março]. Como é que o povo tá na Europa?", questionou, surpresa.



Não demorou para que o perfil da banda aparecesse para corrigir o erro e impedisse a moça de ir ao local do evento no dia errado. "Bom dia, querida! Tudo bem? Nosso show em Pelotas/RS será no dia 22 de abril, mês que vem", esclareceu a página. Em seguida, a admiradora do grupo voltou aos comentários para agradecer e brincou com a situação: "Mas gente, eu pronta para ir agora sábado. Imagina eu sozinha na frente do teatro? Obrigada!", escreveu.