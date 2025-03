Jorginho pode se tornar jogador do Flamengo nesta janela de janeiro. - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 20/03/2025 07:44 | Atualizado 20/03/2025 11:01

Jorginho, jogador ítalo-brasileiro do Arsenal, está no Rio de Janeiro numa passagem onde, dentre outros compromissos, visa conhecer as estruturas do Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu.

O Flamengo estuda a contratação do jogador de 33 anos, mas pode ter que pagar uma quantia milionária para contar com o meia, que tem contrato em vigor com a equipe do Arsenal da Inglaterra até o dia 30 de junho deste ano.



Isto porque o rubro-negro pretende contar com o atleta já para o Super Mundial de Clubes da Fifa.



O grande problema é justamente o contrato do atleta com os Gunners. O Super Mundial inicia em 14 de junho, 16 dias antes do fim do contrato de Jorginho com o Arsenal.

Filipe Luís entende que, para ter Jorginho próximo das condições ideais para a disputa do Super Mundial, precisaria contar com o jogador em meados de maio.



Filipe Luis, técnico do Flamengo, quer contar com Jorginho em meados de maio. FlaTv

Acontece que para ter o jogador já em maio, Jorginho teria que renunciar a parte do seu milionário salário com o clube inglês, além de perder ainda verbas de bônus que constam em contrato e, até mesmo, uma multa rescisória teria que ser negociada com o clube inglês.



Diante destes fatos, o Flamengo conversa com o atleta e com seu staff para viabilizar a chegada do jogador a tempo da disputa do Super Mundial, diluindo parte dos valores ao novo salário que o atleta receberá no rubro-negro.

Caso o Flamengo consiga resolver tais pendências financeiras com Jorginho, o atleta se reunirá com a diretoria do Arsenal para sacramentar sua rescisão com o Arsenal.



Jorginho em ação pela Champions League Instagram Jorginho

Pelos Gunners, Jorginho, que em 2021 foi eleito o melhor jogador da Europa, realizou até o momento 76 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências.