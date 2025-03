Paciente não conseguiu explicar como o legume foi parar naquela região - Reprodução/redes sociais

Publicado 20/03/2025 09:41

Um homem deu entrada no pronto-socorro e precisou passar por um procedimento cirúrgico para retirar uma cenoura de aproximadamente 20 cm do ânus, nos Estados Unidos. O caso inusitado foi compartilhado por um médico anestesista e tem chamado a atenção nas redes sociais.

Durante o atendimento, o paciente não conseguiu explicar como o legume foi parar naquela região. A identidade do homem não foi divulgada devido ao código de ética.

Nas redes sociais, o anestesista Peter E. brincou com a situação, mas aproveitou para pedir que as pessoas parem de "colocar objetos estranhos no ânus". A publicação já tem mais de 39,8 mil vizualizações, 29 mil curtidas.

"Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura! Parem de colocar objetos estranhos no ânus", escreveu no X (antigo Twitter).

Surgical procedure concluded. We saved a carrot! Stop putting foreign objects down your anuses! pic.twitter.com/ldCzTAl9Bc — Peter E. (@efe_edwards) March 13, 2025

O caso foi compatilhado no dia 13 de março. Nos comentários, internautas ficaram surpresos e também brincaram com a situação.

"E se parte do fetiche for a remoção cirúrgica?", questionou um seguidor. "Deveria ter usado uma das cenouras que ainda têm o cabo preso", sugeriu outro.

"Esperei a minha vida toda para postar esse meme com esse propósito", escreveu um internauta com a ilustração da foto do pernalonga - protagonista das séries de TV animadas.