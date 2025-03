Bell foi diagnosticado com uma forma de gigantismo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 18:31

George Bell, o homem mais alto da América, faleceu em sua casa na Carolina do Norte, aos 67 anos. Ele era um ex-oficial de polícia da Virgínia, ator e ex-jogador do Harlem Globetrotters, conhecido por sua personalidade "gentil" e carinhosa. A causa da sua morte ainda não foi divulgada.

Nascido em Portsmouth, Virgínia, em 1957, Bell recebeu o título de "homem mais alto do mundo" pelo Guinness World Records em 2007, com 2,34, antes de ser superado por Igor Vovkovinskiy. Após a morte de Vovkovinskiy, em 2021, Bell retomou o título. Ele foi diagnosticado com uma forma de gigantismo, que provoca um crescimento excessivo devido ao aumento de hormônios.

Durante sua infância, Bell se destacava não apenas por sua estatura, mas também por sua personalidade extrovertida. Ele foi atleta no Morris Brown College e na Biola University, além de ter brevemente jogado pelos Harlem Globetrotters na década de 1980. Bell também era conhecido por sua atuação em programas de TV, incluindo o aclamado "American Horror Story", onde interpretou um "fantasma alto".

Ele era querido por sua postura acolhedora, tendo sido descrito pelos colegas de trabalho do Departamento do Xerife de Norfolk como alguém com uma personalidade "divertida e amigável". Bell foi um membro valioso da corporação de dezembro de 2000 até maio de 2014. Sua morte causou grande tristeza entre seus amigos e familiares, e os colegas de trabalho prestaram condolências, ressaltando sua bondade e seu bom humor.

Bell, que também ensinava basquete em acampamentos de verão, afirmou que as crianças ficavam inicialmente surpresas com sua altura, mas logo se sentiam à vontade, oferecendo-lhe abraços e perguntas.

Em sua trajetória, foi um defensor contra o bullying, especialmente para as crianças, com palestras em escolas da Virgínia, onde enfatizava como lidar com essa situação difícil.