Filha trans de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, foi capa da revista Teen Vogue - Reprodução Instagram

Filha trans de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, foi capa da revista Teen VogueReprodução Instagram

Publicado 20/03/2025 15:59

Vivian Jenna Wilson não mantém contato com seu pai, Elon Musk, nem com a família paterna. A informação foi confiramda por ela em entrevista para a revista Teen Vogue, onde estrelou sua priemira capa. Além das questões familiares e políticas, Vivian falou sobre suas aspirações como modelo e sua relação com a fama. Apesar do sobrenome de um dos homens mais ricos do mundo, ela quer ser reconhecida por quem é — e não pela herança genética.

"Não me comunico com ninguém daquela família... Não acompanho, porque realmente não dou a mínima para o que eles fazem", declarou em entrevista à escritora e comediante Ella Yurman. Aos 20 anos, a jovem deixou claro que prefere não ser associada ao bilionário. "Vejo coisas sobre meu pai nas notícias e penso: 'Isso é uma vergonha. Provavelmente deveria postar sobre isso e denunciá-lo', o que já fiz algumas vezes. A saudação nazista foi uma loucura. Vamos chamar um figo de figo, e vamos chamar uma saudação nazista do que é. Aquilo foi definitivamente uma saudação nazista. A multidão é igualmente culpada, aquelas pessoas também deveriam ser denunciadas. Mas, fora isso, não dou a mínima para ele. É irritante que me associem a ele. Simplesmente não tenho mais espaço para me importar. Ele é um homem-criança patético. Por que teria medo dele? 'Oh, ele tem tanto poder'. Eu não dou a mínima. Por que deveria ter medo desse homem? Por que ele é rico? Não dou a mínima para quanto dinheiro alguém tem. As pessoas prosperam com o medo. Pessoalmente, não falo com ele desde 2020. Isso foi há quase meia década. Graças a Deus", afirmou.

O rompimento com Musk não é recente. Dois anos após se assumir trans em 2020, Vivian entrou com uma petição para mudar legalmente seu nome, afirmando que não queria ser associada ao pai "de nenhuma maneira ou formato". Desde então, tem mantido sua posição de distanciamento, evitando mencionar Musk publicamente, exceto quando considera necessário criticá-lo.



Atualmente morando em Tóquio, Vivian estuda línguas — francês, espanhol e japonês — e antes da fama almejava ser tradutora. Agora, considera outras possibilidades, como atuar como streamer no Twitch e ingressar na indústria do entretenimento. "Não ganho dinheiro nenhum por ser famosa, mas vivo na cabeça de muitas pessoas sem pagar aluguel", brincou. "Sinto que ser streamer no Twitch seria muito divertido, mas meu sonho absoluto é estar em um reality show, o que sei que é absolutamente patético. Como uma pequena queer superdramática, reality shows são algo que adoro além da conta."



A jovem também expressou preocupação com a atual conjuntura política dos Estados Unidos, criticando abertamente o governo Trump, que descreveu como "caricaturalmente maligno". Para ela, a administração republicana tem sido devastadora para grupos marginalizados, incluindo a comunidade trans. "Não acho que as pessoas percebam que ser trans não é uma escolha", afirmou. "Obviamente, não são apenas pessoas trans que são afetadas pela administração atual, mas também grupos marginalizados, como imigrantes sem documentos e pessoas negras. Estou realmente tentando atuar mais nessa frente, já que o atual governo tem sido como uma bola de demolição nesse sentido."



Vivian se identifica com a esquerda política e defende medidas como renda básica universal e assistência médica gratuita. "Acredito que comida, abrigo e água são direitos humanos. Acredito que a desigualdade de riqueza é um dos maiores problemas dos Estados Unidos agora", disse. "Conheci alguns desses bilionários — eles não são pessoas muito boas. Não acho que nenhum deles seja. Ver esse tipo de riqueza — riqueza extravagante — em primeira mão, enquanto vivia em Los Angeles e via o enorme problema dos sem-teto, a disparidade de riqueza... Você começa a se perguntar: Como isso é justo? Você tem que inevitavelmente chegar à conclusão de que não é. Não existe um mundo em que as pessoas devam possuir vários aviões particulares, ilhas particulares, seja lá o que for, enquanto outras pessoas dormem na rua."