Lucas Paquetá sofre nova lesão no West Ham - Oli Scarff/AFP/Getty Images

Publicado 19/02/2025 12:22

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas decidiu prorrogar as investigações até abril. E um dos principais motivos é o julgamento de Lucas Paquetá, que acontecerá em marco, na Inglaterra.



A apresentação do relatório final, que está a cargo do senador Romário (PL-RJ), foi adiada.



O senador Jorge Kajuru justificou o adiamento porque, segundo ele, novas informações do caso Paquetá estão chegando e a comissão quer aguardar o julgamento por má conduta em apostas esportivas que a Federação Inglesa fará na primeira semana de março.



Os senadores Romário e Jorge Kajuru Agência Senado



Mas os problemas do atleta vão além das investigações que podem bani-lo do futebol para sempre.



Em janeiro deste ano, ele teve constatada lesão na virilha, o que o afastou dos gramados por 16 dias, retornando contra o Brentford na derrota do West Ham por 1 a 0.



Lucas Paquetá é alvo da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas Internet

Mas durante um treino dos Hammers, Paquetá torceu o tornozelo e, apesar de ainda não ter sido divulgada a gravidade da lesão, o meia teria saído do campo de treino desolado.



O Flamengo acompanha a situação do meia de 26 anos e aguarda o julgamento para decidir se investirá no retorno do meia cria do Ninho do Urubu.