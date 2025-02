Flamengo consegue acerto salarial com meia Jorginho do Arsenal - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 10/02/2025 09:58

Jorginho aguardava definição do Arsenal para assinar pré-contrato com o Flamengo e, ao que tudo indica, a equipe de Londres já definiu a situação do camisa 20, que deve sair ao fim desta temporada.



As tentativas do técnico Mikel Arteta, do Arsenal, em convencer a diretoria dos Gunners a oferecer um novo contrato a Jorginho, jogador ítalo-brasileiro de 33 anos, parecem ter sido frustradas.



A diretoria da equipe inglesa teria comunicado ao treinador uma lista de sete jogadores que devem ser dispensados ou negociados pelo clube na janela do verão europeu. São eles: Tomas Partey, Kieran Tierney, Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior, Raheem Sterling, Neto e Jorginho.



Com isso, não há mais empecilhos que impeçam Jorginho de assinar finalmente o pré-contrato com o Flamengo para se tornar jogador rubro-negro a partir da janela de julho, podendo ainda disputar o Super Mundial de Clubes da Fifa.

Com a decisão tomada pelo Arsenal, o clube da Gávea espera anunciar o atleta tão logo consiga a assinatura do meia.