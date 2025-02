Flamengo pode perder Gerson para o futebol russo e repatriar Lucas Paquetá - Divulgação Internet

Publicado 07/02/2025 08:42

Após perder Wendel e Artur para o Botafogo e Claudinho para o Al-Sadd, do Catar, o Zenit, da Rússia, tem interesse em contratar Gerson, do Flamengo.



Apesar das negociações ainda não terem começado, a sondagem de representantes do clube russo e os valores apresentados balançaram o meia rubro-negro.

FLAMENGO PODE TER MAIOR VENDA DA HISTÓRIA DO CLUBE



Aos 28 anos, o capitão pode ter em mãos, em alguns dias, uma das melhores propostas da sua vida profissional.

Marcão, pai de Gerson, em um podcast no YouTube, reclamou que a antiga diretoria do Flamengo não valorizou seu filho em nenhuma das passagens dele pelo clube.



“Viemos para o Flamengo, na primeira edição (2019), fizemos tudo que tínhamos que fazer, coisa que eu nunca falei, mas vou falar hoje, tá… Então, quando saio do Flamengo, eu saio com o mesmo salário que cheguei. Na verdade, que o meu filho chegou”, disse Marcão, que ainda explicou sobre a volta do atleta em 2022.



“Quando a gente volta ao Flamengo, filho, o Gerson teve que abrir mão de salário, teve que abrir mão de tudo. É coisa que eu não sei se essa diretoria sabe (referindo-se à atual gestão de BAP), deve saber, nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda. E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson tá se doando, o Gerson tá jogando, o Gerson tá fazendo o que ele tem que fazer, aí eu te pergunto: a valorização chegou? Não chegou.”



Marcão, pai e empresário de Gerson, reclama da falta de valorização do meia rubro-negro Internet

Recentemente, o Zenit tentou também a contratação de Wesley, lateral-direito do Rubro-Negro. A proposta, no entanto, não interessou ao atleta. Mas a possibilidade de Gerson aceitar a oferta dos russos pode mudar a situação de Wesley, que se animaria em seguir com Gerson no leste europeu.

O pai do jogador reclama que a gestão de Rodolfo Landim e Marcos Braz não cumpriu com o acordo de valorizar financeiramente seu filho. Além disso, acha que a atual gestão precisa mudar o cenário para que o atleta não deixe o clube.



Mas a liberação de Gerson só aconteceria na janela do verão europeu após a conclusão do Super Mundial de Clubes.



Troca por Lucas Paquetá



Em contrapartida, o Flamengo iniciou conversas com o staff de Lucas Paquetá, que se reuniu com José Boto no Ninho do Urubu, na última terça-feira (4), para esclarecer ao clube as intenções do atleta do West Ham.

Caso o clube russo apresente tal proposta, o Flamengo pretende estudá-la e, se estiver nos moldes financeiros desejados, pode vender o jogador.





Após indiciamento, Lucas Paquetá deve focar na sua defesa Reprodução / Redes sociais

Paquetá está envolvido em uma investigação da Federação de Futebol da Inglaterra (FA). O jogador é acusado de receber intencionalmente cartões amarelos em quatro jogos da Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O objetivo das ações seria beneficiar o mercado de apostas.

Uma audiência ocorrerá em março deste ano e, segundo esta coluna apurou, o jogador tem interesse em deixar a Inglaterra e retornar ao Flamengo, tão logo aconteça o encontro no tribunal.



O atleta inclusive está disposto a se enquadrar em uma nova realidade financeira para jogar pelo seu clube de coração.



O Flamengo terá ainda que se acertar com o West Ham, clube atual de Paquetá, para tentar repatriar o "cria" rubro-negro.