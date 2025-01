José Boto avalia opções para reforçar o Flamengo - Montagem: Canal do youtube Resenha Rubro Negra

José Boto avalia opções para reforçar o FlamengoMontagem: Canal do youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 29/01/2025 08:41

Após contratar Juninho, que estreou no último sábado (25) contra o Volta Redonda, o Flamengo segue no mercado na tentativa de fechar ao menos com mais um atacante.



Filipe Luís e José Boto traçaram o modelo de jogo ideal que o Flamengo precisa ter para representar suas raízes ofensivas e, por isso, procuram no mercado jogadores que desempenhem as funções necessárias para tornar o Rubro-Negro ainda mais forte.



Com isso, o ataque ainda é visto como prioridade para a dupla Filipe Luís e José Boto.

TORCEDORES DO FLAMENGO NA BRONCA COM DANILO



O luso-brasileiro Pablo Felipe, do Gil Vicente, é um dos atacantes que possui a movimentação ofensiva que agrada ao treinador. O luso-brasileiro Pablo Felipe, do Gil Vicente, é um dos atacantes que possui a movimentação ofensiva que agrada ao treinador.

Outro bem avaliado pela atual gestão de futebol do Flamengo é Andrew Pereira, atacante venezuelano, que assinou com o Newell's Old Boys, da Argentina.



O que há em comum com os dois atletas citados acima é a versatilidade de jogarem em mais de uma posição no ataque, além da juventude. Enquanto Pablo tem 21 anos, Andrew possui apenas 18.

José Boto procura por opções que atendam às necessidades da equipe e também possam render frutos financeiros.



Sabendo da procura do Flamengo por jogadores da posição, empresários enchem os celulares de Boto com indicações de seus clientes.



E foi exatamente assim que o nome de German Berterame chegou ao scout rubro-negro. Ele tem 26 anos, é natural de Córdoba, na Argentina, mas possui nacionalidade mexicana.

German chegou a atuar pelas categorias de base da seleção argentina e, em outubro de 2024, realizou um amistoso do México contra os EUA, em que atuou por 21 minutos sem marcar gols ou dar assistências.

ENTENDA SITUAÇÃO DO FLAMENGO PARA CONTRATAR JORGINHO



Ele tem contrato com o Monterey do México até dezembro de 2027, sendo oferecido pelo seu staff ao Flamengo que, não iniciou ainda tratativa com nenhum dos jogadores e segue observando o mercado por mais opções.



O clube espera que, com a proximidade do encerramento da janela de transferências na Europa, possa surgir ainda alguma boa oportunidade de mercado de última hora. Ele tem contrato com o Monterey do México até dezembro de 2027, sendo oferecido pelo seu staff ao Flamengo que, não iniciou ainda tratativa com nenhum dos jogadores e segue observando o mercado por mais opções.O clube espera que, com a proximidade do encerramento da janela de transferências na Europa, possa surgir ainda alguma boa oportunidade de mercado de última hora.