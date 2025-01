Flamengo consegue acerto salarial com meia Jorginho do Arsenal - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Flamengo consegue acerto salarial com meia Jorginho do ArsenalCanal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 28/01/2025 08:49

Finalmente, o Flamengo conseguiu se acertar com o meia Jorginho, do Arsenal, que deve se tornar jogador rubro-negro nesta temporada.



O Rubro-Negro e Jorginho iniciaram as negociações há cerca de dois meses, quando o jogador deu entrevista dizendo que gostaria de retornar ao Brasil ao fim de seu contrato com o Arsenal. E os clubes que em que jogaria em terras tupiniquins seriam Flamengo e Palmeiras.



Flamengo consegue acerto salarial com meia Jorginho do Arsenal Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

O meia até chegou a ter conversas preliminares com a equipe alviverde que não evoluíram e, portanto, o Flamengo tornou-se sua única opção.



Determinados a ter o meia no elenco, até pelo comunicado de Erick Pulgar que não quer continuar no time após a temporada atual, o clube fez de tudo para conseguir se acertar com o volante ítalo-brasileiro.



INTER ACEITA NEGOCIAR VITÃO COM FLAMENGO



Questões financeiras e o tempo de contrato estão acertados e, agora, o Flamengo aguarda conversas entre Jorginho e Arsenal para saber qual será o formato da transferência.



O Flamengo trabalha com três cenários. O primeiro e mais desejado pela cúpula de futebol do clube é a transferência imediata sem custos. O Flamengo aposta no bom relacionamento entre Jorginho e os Gunners para a equipe inglesa aceitar liberá-lo imediatamente, sem nenhuma compensação financeira.



Jorginho em ação pela Champions League Instagram Jorginho



O segundo cenário seria a liberação imediata com compensação financeira. O Rubro-Negro entende que essa é uma possibilidade mais realista e se prepara para poder arcar com os valores, caso caibam na margem que o clube tem para fechar o negócio.



Como restam apenas seis meses de contrato entre Jorginho e Arsenal, o Rubro-Negro espera que tal compensação, caso estipulada, não seja tão onerosa a ponto do clube desistir momentaneamente do atleta.



FLAMENGO SONDA ATACANTE DE PORTUGAL O meia até chegou a ter conversas preliminares com a equipe alviverde que não evoluíram e, portanto, o Flamengo tornou-se sua única opção.Determinados a ter o meia no elenco, até pelo comunicado de Erick Pulgar que não quer continuar no time após a temporada atual, o clube fez de tudo para conseguir se acertar com o volante ítalo-brasileiro.Questões financeiras e o tempo de contrato estão acertados e, agora, o Flamengo aguarda conversas entre Jorginho e Arsenal para saber qual será o formato da transferência.O Flamengo trabalha com três cenários. O primeiro e mais desejado pela cúpula de futebol do clube é a transferência imediata sem custos. O Flamengo aposta no bom relacionamento entre Jorginho e os Gunners para a equipe inglesa aceitar liberá-lo imediatamente, sem nenhuma compensação financeira.O segundo cenário seria a liberação imediata com compensação financeira. O Rubro-Negro entende que essa é uma possibilidade mais realista e se prepara para poder arcar com os valores, caso caibam na margem que o clube tem para fechar o negócio.Como restam apenas seis meses de contrato entre Jorginho e Arsenal, o Rubro-Negro espera que tal compensação, caso estipulada, não seja tão onerosa a ponto do clube desistir momentaneamente do atleta.





Isso porque Jorginho vem recebendo poucas oportunidades no clube inglês e, com isso, está gradualmente perdendo ritmo de jogo. Chegar no Flamengo no meio da temporada, com baixa minutagem, colocaria em risco seu aproveitamento.



Dos 3.150 minutos que o Arsenal jogou nesta atual temporada, Jorginho participou de apenas 1.023, representando um aproveitamento de apenas 32%.



Por isso, o Flamengo ainda trabalha para tê-lo antes do término da janela de transferências, que se encerra no dia 28 de fevereiro.



Anúncio nos próximos dias



O Flamengo pode realizar o anúncio da contratação de Danilo nos próximos dias. O zagueiro, de 33 anos, deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e já tem seus exames agendados para quarta-feira (29).



Danilo chega ao Flamengo nesta quarta-feira (29) para realizar exames e assinar com o rubro-negro por duas temporadas Foto: Stefano Guidi/Getty Images



Se tudo ocorrer no previsto, a diretoria espera anunciar sua segunda contratação no ano ainda esta semana.



Danilo foi um pedido do técnico Filipe Luís, que considera o jogador um dos mais inteligentes e técnicos com os quais já conviveu enquanto jogava pela seleção brasileira. O terceiro cenário é o que o clube menos deseja, que seria o de só poder contar com o jogador ao fim do seu contrato com o clube londrino.Isso porque Jorginho vem recebendo poucas oportunidades no clube inglês e, com isso, está gradualmente perdendo ritmo de jogo. Chegar no Flamengo no meio da temporada, com baixa minutagem, colocaria em risco seu aproveitamento.Dos 3.150 minutos que o Arsenal jogou nesta atual temporada, Jorginho participou de apenas 1.023, representando um aproveitamento de apenas 32%.Por isso, o Flamengo ainda trabalha para tê-lo antes do término da janela de transferências, que se encerra no dia 28 de fevereiro.O Flamengo pode realizar o anúncio da contratação de Danilo nos próximos dias. O zagueiro, de 33 anos, deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e já tem seus exames agendados para quarta-feira (29).Se tudo ocorrer no previsto, a diretoria espera anunciar sua segunda contratação no ano ainda esta semana.Danilo foi um pedido do técnico Filipe Luís, que considera o jogador um dos mais inteligentes e técnicos com os quais já conviveu enquanto jogava pela seleção brasileira.