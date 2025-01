Flamengo enfrenta dificuldades para conseguir reforços em 2025 - Canal Resenha Rubro Negra

Flamengo enfrenta dificuldades para conseguir reforços em 2025Canal Resenha Rubro Negra

Publicado 21/01/2025 10:35

Os valores deixados em caixa pela gestão anterior vêm freando as intenções do Flamengo nesta janela de transferências.



A chegada de Juninho parece ter resolvido o problema para a saída de Gabigol, hoje jogador do Cruzeiro, mas o técnico Filipe Luís ainda aguarda a chegada de um zagueiro para substituir Fabrício Bruno e David Luiz.



Os pouco mais de R$ 2 milhões deixados pela gestão Rodolfo Landim/Marcos Braz nos cofres rubro-negros obrigam o novo diretor técnico José Boto a ser mais criativo no mercado de transferências: primeiro descobrindo no Azerbaijão o atacante Juninho e, agora, tentando a contratação de Vitão, zagueiro do Internacional de Porto Alegre.



Juninho, atacante do Flamengo Reprodução/FlaTV+







A proposta foi prontamente rejeitada pelo Inter, que alega não ter a intenção de vender Vitão a um clube brasileiro. Como o Inter deve ao Flamengo parcelas que somam hoje 700 mil euros por Thiago Maia, vendido ao clube em 2023 por 4 milhões de euros, o Rubro-Negro propôs ao Colorado a compra de Vitão por 10 milhões de euros, com abatimento de 4 milhões de euros pela dívida do clube gaúcho.



Vitão tem contrato com o Internacional até 2026 e está na mira do Flamengo Divulgação / Internacional



Entretanto, o Flamengo aguarda posicionamento do zagueiro junto ao Inter para tentar um segundo avanço pelo jogador.



O Flamengo ainda considera duas boas oportunidades de mercado que se apresentaram ao clube e que podem ser aquisições de peso. E o melhor, sem custos.



A primeira delas é o volante ítalo-brasileiro Jorginho, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. Aos 33 anos, ele, que tem seu vínculo com o clube inglês se encerrando em julho deste ano, tenta uma liberação em janeiro para se juntar ao elenco rubro-negro.



Jorginho e Flamengo já entraram em acordo financeiro, falta agora apenas a liberação do Arsenal, para que o jogador se junte ao escrete vermelho e preto.



Jorginho em ação pelo Arsenal Glyn Kirk/AFP



O lateral-direito Danilo, da Juventus, é outro que aparece como opção. Ele está em processo de rescisão com o clube italiano e tem propostas de Flamengo, Santos e Nápoli.



Apesar das recentes notícias dando o jogador certo na Gávea, a tendência é que ele permaneça na Europa, no sul da Itália, defendendo a equipe que outrora abrigou Diego Armando Maradona e os brasileiros Alemão e Careca.



A Juventus estaria apenas aguardando o clássico contra o Nápoli que acontece neste final de semana acontecer para liberar Danilo à equipe da cidade de Nápoles.



Desde 2019 na Juve, Danilo está entre Nápoli, Flamengo e Santos Divulgação / Juventus







O canal Resenha Rubro Negra cobrirá ao vivo a chegada do novo atacante. Nesta terça-feira, o Flamengo apresentará Juninho, único reforço do time neste início de 2025, às 15h, no Ninho do Urubu.