O brasileiro naturalizado italiano Jorginho é o novo reforço do ArsenalFoto: Divulgação/Arsenal

Publicado 18/01/2025 13:16

Com o contrato para terminar em julho deste ano no Arsenal, Jorginho, meia brasileiro de 33 anos, fechou acordo com o Flamengo para se tornar jogador rubro-negro ainda nesta temporada. Faltava apenas a liberação da equipe inglesa para a concretização da negociação que envolveria 3 anos de contrato com o jogador e salários na mesma faixa dos principais jogadores do clube rubro-negro.

No entanto, uma reviravolta de última hora coloca em xeque a saída do jogador dos gunners.

O brasileiro Jorginho é um dos principais nomes da seleção da Itália Justin Tallis / AFP

Para a liberação acontecer, bastava o Arsenal sacramentar a contratação do meia Martin Zubimendi, do Real Sociedad, para que Jorginho rescindisse seu contrato e chegasse sem custos para o Flamengo. E nem mesmo a proposta do Bayern de Munique por Zubimendi abalou a confiança do atleta em chegar ao Fla ainda no mês de janeiro. Para a liberação acontecer, bastava o Arsenal sacramentar a contratação do meia Martin Zubimendi, do Real Sociedad, para que Jorginho rescindisse seu contrato e chegasse sem custos para o Flamengo. E nem mesmo a proposta do Bayern de Munique por Zubimendi abalou a confiança do atleta em chegar ao Fla ainda no mês de janeiro.





As dificuldades encontradas pelo Arsenal em fechar a contratação com o meia e a contusão de Gabriel Jesus, que força a equipe londrina a ir atrás de um atacante, fizeram o técnico Mikel Arteta a repensar a estratégia para o fim desta temporada e para a próxima.

Mikel Arteta é o técnico do Arsenal AFP

Tendo que investir milhões de libras em duas contratações, Arteta já comunicou à direção do clube que gostaria de renovar o contrato de Jorginho por mais uma temporada, o que dificultaria a saída do jogador, que já repensa sua volta ao futebol brasileiro.



Com isso, o Flamengo fica no aguardo da decisão do atleta para saber se ele permanecerá na Premier League, ou se cumprirá com o acordo e virá vestir as cores rubro-negras ainda em janeiro.



Vale lembrar que as prioridades do Flamengo eram o atacante para substituir Gabigol e um zagueiro para substituir Fabrício Bruno.

Juninho no BID Divulgação/CBF

Juninho, ex-Qrabag, já treina no Ninho do Urubu e já está à disposição para estrear pelo Flamengo com toda a documentação em dia na CBF e no BID.



Portanto, falta ao rubro-negro apenas a concretização da contratação de um zagueiro.



