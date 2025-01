Neymar pode refazer histórica parceria com Messi e Suárez no Inter Miami - AFP

Neymar pode refazer histórica parceria com Messi e Suárez no Inter MiamiAFP

Publicado 17/01/2025 19:28 | Atualizado 17/01/2025 19:48

Com a possibilidade de uma rescisão contratual junto ao Al-Hilal ainda em janeiro, Neymar, pai e empresário do jogador Neymar Jr., mantém conversas com dirigentes sobre o destino de seu filho na próxima temporada. A infraestrutura e o carinho da nação rubro-negra com o atacante de 32 anos fazem o Flamengo ser um destino considerado pelo atleta.

Mas quais são as reais chances de Neymar no clube?



Com a troca de comando no Rubro-Negro, algumas questões de ordem financeira continuam sendo averiguadas e resolvidas pela gestão. Jorge Jesus e Neymar Divulgação / Al Hilal

As recentes declarações do técnico Jorge Jesus sobre o craque deixaram o imaginário rubro-negro a mil por hora sobre contar com uma das maiores estrelas do futebol brasileiro no seu elenco.



"Sobre Neymar…não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", disse Jorge Jesus na quinta-feira (16).

Neymar foi o primeiro convidado no programa de entrevistas de Romário Reprodução de vídeo

Em entrevista ao canal do ex-atacante Romário, Neymar mencionou a vontade de jogar no Rubro-Negro ante ao Peixe: "Emoção ou razão? Difícil. Sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar no Flamengo por tudo que é o Flamengo. O Santos é o amor de criança. É a minha casa."



As declarações do técnico e do jogador desencadearam uma onda de resenhas a respeito da vinda do craque da seleção ao Flamengo, que podem não se concretizar.



O novo diretor técnico do clube, José Boto, já disse em entrevistas coletivas que não fará contratações de 15 ou 20 milhões de euros nesta janela. E ainda que Neymar chegasse sem custos ao Flamengo, o clube teria que arcar com seu alto salário, que, no clube saudita, gira em torno de mais de R$ 50 milhões mensais.



Diretor do Flamengo, José Boto mandou recado e avisou que ninguém importante sai Gilvan de Souza / Flamengo



Toda a dificuldade financeira que envolveria a vinda, inviabilizaria a operação. Segundo apuramos, o Flamengo não fez, até o momento, nenhum movimento para contratar a joia brasileira, mas obviamente não fechou as portas do Ninho do Urubu para o atleta.

Uma fonte no clube afirma que Neymar teria que dar o primeiro passo em direção ao Flamengo, principalmente no que diz respeito aos seus rendimentos mensais, e só então a diretoria rubro-negra teria ideia do que poderia oferecer ao craque.



O Chicago Fire, clube da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, tenta convencer o pai do jogador a aceitar um contrato com valores e moldes próximos aos assinados por Messi no Inter Miami. Por sua vez, o Santos sensibilizou a família do craque com um vídeo feito em inteligência artificial com Pelé citando motivos para Neymar jogar no Santos.



No momento, Santos e Chicago Fire são os clubes mais próximos de contar com Neymar. Já o Flamengo aguarda um movimento do atleta para conversas e, então, viabilizar uma possível chegada.