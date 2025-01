Danilo foi o capitão da Seleção nesta Copa América - AFP

Publicado 19/01/2025 10:03

Danilo, lateral-direito de 33 anos da Juventus e da seleção brasileira, é o desejo do Flamengo para se juntar ao elenco rubro-negro em 2025. Aprovado por Filipe Luís e pelo diretor técnico José Boto, o jogador polivalente serviria tanto para atuar pela lateral direita quanto como opção na zaga.



Danilo é o capitão da seleção brasileira Rafael Ribeiro/CBF

Antonio Conte insiste em levar Danilo para o Nápoli. AFP

José Boto, diretor técnico do Flamengo em conversa com Filipe Luís Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

A vontade do jogador em retornar ao Brasil e jogar no Flamengo, seu clube de coração, pesa no momento em que o Napoli também demonstra interesse em contar com o atleta.Aliás, o grande concorrente do Flamengo é justamente a equipe do sul da Itália, dirigida pelo técnico Antonio Conte.Conte nunca escondeu a vontade de contar com Danilo no elenco da equipe de Nápoles.Mas tanto o Napoli como o Flamengo precisam aguardar a rescisão contratual entre Danilo e Juventus sair para entrar de vez na disputa pelo jogador.Danilo não abre mão da verba indenizatória que tem para receber da Juventus, essa por sua vez tenta negociar os valores e conta com uma engenhosa estratégia para até mesmo se livrar da indenização devida ao lateral.A janela de transferências no Brasil ficará aberta até o dia 28 de fevereiro, já na Itália ela fecha mais cedo, no dia 2 de fevereiro.A Juventus conta com a possibilidade de o Napoli se ver sem tempo para fechar com Danilo e acabar oferecendo ao jogador o valor que deveria ser pago pela Juventus.Desta maneira, a Juventus deixaria de pagar a multa por rescisão contratual com Danilo e o Napoli assumiria os valores embutidos no salário do atleta.Já o Flamengo segue aguardando a decisão do jogador em retornar ao Brasil, contando com o apoio da mulher e dos filhos que desejam morar no Rio de Janeiro.Alex Sandro, lateral-esquerdo do Flamengo, segue conversando diariamente com Danilo a fim de convencê-lo a se juntar a ele no escrete vermelho e preto.