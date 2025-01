Ao lado do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, José Boto oficializou seu vínculo com o Flamengo - Divulgação / Flamengo

Jorginho nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro Justin Tallis / AFP

O Flamengo já tem acerto financeiro e contratual com o lateral-direito Danilo, que já teve publicada a rescisão definitiva e imediata de seu contrato com a Juventus, chegando ao clube sem a necessidade de uma compensação financeira à equipe italiana. A chegada do atacante Juninho não deve ser a única novidade para esta janela de início de temporada do Flamengo. O clube espera fechar nos próximos dias as contratações de Danilo, lateral-direito da Juventus, de Jorginho, atualmente volante do Arsenal, e de um atacante que possa surgir como uma oportunidade de mercado.O Flamengo já tem acerto financeiro e contratual com o lateral-direito Danilo, que já teve publicada a rescisão definitiva e imediata de seu contrato com a Juventus, chegando ao clube sem a necessidade de uma compensação financeira à equipe italiana.



Já Jorginho é um caso um pouco mais complexo.



Segundo apuramos, o Rubro-Negro e Jorginho já possuem bases salariais e contratuais acertadas, entretanto, o Arsenal não deve liberar o atleta sem custos ao clube brasileiro.



Jorginho já teve algumas conversas com Mikel Arteta, treinador da equipe inglesa, que já sabe das intenções do jogador em retornar ao futebol brasileiro.



Entretanto, ainda não houve uma conversa formal entre jogador e clube, para definirem a forma de saída.

Jorginho está mais próximo de se tornar jogador do Flamengo Foto: Instagram Arsenal

Obviamente, o Flamengo prefere e espera que o atleta consiga se desvencilhar da equipe londrina sem custos, mas está preparado para ouvir sobre uma compensação financeira e não deve desistir fácil do volante ítalo-brasileiro.



ÚLTIMOS DETALHES PARA JORGINHO JOGAR NO FLAMENGO



Pensando na longa temporada, Filipe Luís e José Boto esperam encontrar um jogador polivalente para compor o elenco.



Com isso, o scout de Boto localizou Pablo Felipe, brasileiro de 21 anos, formado nas categorias de base do Famalicão, de Portugal, que agora defende as cores do Gil Vicente.

Scout de José Boto avaliou Pablo Felipe para o Flamengo Foto: Instagram do jogador

Com contrato até junho de 2025, o scout de Boto avaliou positivamente o atacante brasileiro naturalizado português, mas ainda não houve nenhum contato oficial para contar com o jogador.



