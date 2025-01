Proximidade de Alex Sandro com Danilo pode facilitar ida de lateral-direito ao Flamengo - Foto: Instagram Danilo

Proximidade de Alex Sandro com Danilo pode facilitar ida de lateral-direito ao FlamengoFoto: Instagram Danilo

Juninho, do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu Reprodução/FLATV

Vitão está na mira do Flamengo Divulgação / Internacional

A proximidade de Alex Sandro com Danilo, pode ajudar o lateral-direito a jogar no Flamengo. Foto: Instagram Danilo

Com a lesão de Pedro, melhor atacante brasileiro da atualidade, e com a ida de Gabigol para o Cruzeiro, Juninho chega como a esperança de gols para este início de temporada.Já para o sistema defensivo, o clube, que perdeu Fabrício Bruno, também para o Cruzeiro, e com o fim de contrato de David Luiz, negocia com o Internacional de Porto Alegre a contratação de Vitão.O zagueiro, de 24 anos, que já teria bases salariais e tempo de contrato acertados com o Flamengo, marcou uma reunião com a diretoria colorada para discutir a melhor forma da negociação acontecer, depois da recusa do time gaúcho à primeira investida de José Boto.Aliás, Boto foi o responsável por tirar Vitão da base do Palmeiras e levar para o Shaktar, em setembro de 2019. E, por lá, a dupla Boto e Vitão permaneceu até dezembro de 2021, quando o dirigente deixou o clube ucraniano.Mas não é só Vitão que pode chegar para reforçar o setor defensivo da equipe de Filipe Luís.O Flamengo vem flertando com o ex-lateral da seleção brasileira Danilo, que está em processo de rescisão contratual com a Juventus. Nápoli e Santos também tentam contratar o atleta que, por pressão da família, deve retornar ao Brasil.Caso retorne, a proximidade de Danilo com Alex Sandro e o projeto do Flamengo apresentado ao lateral-direito devem fazer com que ele opte em jogar no Rubro-Negro e não na Vila Belmiro.O que ainda pode atrapalhar seria um retorno de Neymar ao Santos. Segundo algumas fontes ouvidas por este colunista, o craque já teria conversado com Danilo sobre ambos retornarem ao clube do rei Pelé, para reeditarem a parceria vitoriosa que fizeram no próprio Santos e na Seleção.Mesmo com a saída de Erick Pulgar no final da temporada, o Flamengo não tem como prioridade para este primeiro semestre a contratação de um volante.