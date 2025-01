Milhões podem entrar nos cofres do Flamengo - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 25/01/2025 09:00

Vini Jr ultrapassou a marca de 100 gols pelo Real Madrid Javier Soriano / AFP

Com o caixa debilitado neste início de temporada, o Flamengo pode ter uma verdadeira fortuna entrando no clube.Pouco mais de 54 milhões de reais podem rechear os cofres do rubro-negro sem que a equipe precise vender nenhum jogador.Isso pode acontecer devido à intenção de um grupo árabe para tirar Vinícius Jr do Real Madrid.A proposta envolveria valores recordes em negociações de atletas no mundo.Estipula-se que o grupo possa oferecer cerca de 350 milhões de euros ao clube espanhol para ver o melhor jogador do mundo na Arábia Saudita.Se a proposta acontecer e for aceita por clube e jogador, seria uma transação envolvendo mais de 2 bilhões de reais.E, como o Flamengo é o clube formador da joia madridista, receberia 2,5% do valor total pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o que daria cerca de 54,3 milhões de reais.