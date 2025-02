Lucas Paquetá não vive bom momento e teve forte queda no valor de mercado - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/02/2025 08:10

Cria do Flamengo, Lucas Paquetá sempre falou sobre uma volta ao clube do coração. Recentemente, John Textor, dono da SAF do Botafogo, sondou o jogador e ouviu do staff do atleta que, no Brasil, só jogaria no Flamengo.

Com as dificuldades de contratar Jorginho, o Flamengo, que negociou Carlos Alcaraz com o Everton, da Inglaterra, e está próximo de vender Lorran ao CSKA, da Rússia, estuda a viabilidade jurídica de repatriar Lucas Paquetá.



A análise se faz necessária pelo suposto envolvimento de Paquetá com manipulação de jogos, o que pode levar o jogador a ser excluído da Premier League e até mesmo ser banido do futebol mundial.



Paquetá terá uma audiência em março deste ano, perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA), sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League. O atleta se diz inocente e está cooperando com as investigações da federação inglesa.



A denúncia foi feita em maio de 2024, por suposto envolvimento com apostas no Campeonato Inglês. Na acusação formal divulgada pela federação, o meia teria forçado cartões amarelos em quatro partidas, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.



Com isso, Paquetá teria violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023. Ele tomou cartão amarelo nestas quatro partidas.



Por isso, a insegurança jurídica torna a contratação do meia de alto risco.

Mas o desejo do Flamengo e a prioridade número um seguem sendo Jorginho. Apesar do clube saber que os Gunners não pretendem liberar o jogador nesta janela, José Boto pretende seguir com a insistência tentando convencer o clube inglês a negociar ainda nesta janela, que se encerra para clubes brasileiros apenas no dia 28 de fevereiro.

MAIS UM JOGADOR DE MALAS PRONTAS PARA DEIXAR O FLAMENGO



Com tudo isso, o vazamento sobre uma possível negociação com West Ham por Paquetá não deve passar de uma estratégia para fazer Jorginho entrar na negociação e forçar uma saída do Arsenal.

O Flamengo conseguiu um respiro em sua folha de pagamento com as saídas de Gabigol, Fabrício Bruno, David Luiz, Carlos Alcaraz e muito possivelmente de Lorran e, com isso, poderá formular melhores propostas salariais a jogadores que o técnico Filipe Luis entender que serão importantes ao longo da temporada.



Vale lembrar que, além dos desafios habituais de competições como Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo terá o Super Mundial de Clubes da Fifa em junho deste ano.