Flamengo inicia conversas com Arsenal para liberação imediata de Jorginho - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 31/01/2025 09:49

José Boto, diretor técnico do Flamengo, confirmou na apresentação de Danilo que espera ter ainda mais uma contratação nesta janela. Segundo ele, o foco é trazer mais um volante.



Apesar de não falar abertamente o nome de Jorginho, do Arsenal, Boto disse que tem negociações por um "volante X" e que as coisas devem evoluir nos próximos dias. Uma reunião entre os clubes está marcada para acontecer nos próximos dias.



Há cerca de três dias, trouxemos com exclusividade nesta coluna, que Jorginho já teria aceitado os termos financeiros e contratuais com o Flamengo, restando agora apenas as conversas entre o rubro-negro e o clube inglês para definirem a situação do volante de 33 anos.



Flamengo toma decisão sobre Vitão

A chegada de Danilo para o setor defensivo do Flamengo encerra o ciclo pela procura de jogadores para fechar as lacunas identificadas nesta posição por Filipe Luis e José Boto.



Com isso, o desejo em ter o zagueiro Vitão, do Internacional de Porto Alegre, esfriou.



Divulgação / Internacional



João Victor, Carbone e Cleiton vêm fazendo excelentes treinos junto aos profissionais e, com a chegada de Danilo, o departamento de futebol do Flamengo se vê bem servido de opções para a zaga.



Por isso, se não houver nenhuma sinalização por parte do clube gaúcho em negociar Vitão, José Boto não deve retomar a carga para ter o zagueiro nesta janela.