No próximo domingo (2), o Flamengo entrará em campo para jogar sua primeira final do ano contra o Botafogo, pela Super Copa do Rei, e o clube pode garantir uma bolada de R$ 12 milhões caso vença a disputa.



A competição é disputada em partida única, no estado do Pará, e conta com o confronto entre o campeão brasileiro (Botafogo) e o vencedor da Copa do Brasil (Flamengo).

As equipes já garantiram R$ 6,05 milhões por estarem na competição. Mas o campeão embolsará ainda cerca de 1 milhão de dólares, o que, convertido na moeda brasileira e somado aos R$ 6,05 milhões fixos garantidos pela CBF, resulta em aproximadamente R$ 12 milhões.



No mercado para tentar as contratações de Jorginho, um atacante e ainda um zagueiro, o Flamengo se vê com problemas de caixa.



Os valores herdados da gestão de Rodolfo Landim, que contratou Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata no último semestre de 2024 e ainda fez a aquisição à vista do terreno do Gasômetro para a construção do estádio, comprometeram as finanças para este início de temporada.

Além disso, alguns clubes, como Leixões, Estrela Amadora e Internacional, ainda têm que acertar suas dívidas com o Rubro-Negro.



Somadas as dívidas dos três clubes, são mais de 3 milhões de euros para receber.



O Internacional comunicou ao Flamengo que deve pagar sua parte, cerca de 750 mil euros, de parcelas em atraso, referente a um valor total de 4 milhões de euros pela compra de Thiago Maia até fevereiro.

Internacional deve parcelas num total de 750 mil euros por Thiago Maia ao Flamengo

Com relação aos Leixões e ao Estrela Amadora, o Fla já acionou a Fifa para cobrar os clubes portugueses.



