Flamengo conquistou o troféu da Supercopa Rei em cima do Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2025 08:10

O Flamengo acabou de conquistar o seu primeiro título no ano de 2025. Mas nem tudo são flores para o técnico Filipe Luís.



Segundo a imprensa russa, o Zenit pode enviar ao rubro-negro uma proposta na casa dos 35 milhões de euros pelo lateral-direito Wesley.

O Flamengo já teria recusado outras duas propostas, mas o clube russo parece não desistir de contar com a jovem promessa rubro-negra.Mas não é só o fato dos milhões de euros russos que entram na equação de uma saída do camisa número 43.

Wesley na mira de clube russo pode deixar o Flamengo Gilvan de Souza / CRF

Wesley acabou de ser pai da pequena Alice e, apesar de ter o desejo de jogar na Europa, não vê com bons olhos uma transferência para o futebol russo.Os russos sofrem sanções da Uefa pela guerra com a Ucrânia e não disputam a Europa League nem a Champions League, principais competições de clubes do mundo.Por isso, a tendência é que Wesley recuse uma eventual proposta do Zenit para aguardar oportunidades melhores na janela do meio do ano.