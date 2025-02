O técnico Mikel Arteta quer a permanência de Jorginho nos Gunners - Internet

Publicado 05/02/2025 08:42 | Atualizado 05/02/2025 09:17

Apesar dos contatos do Flamengo com o meio-campista Jorginho, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, tenta convencer os Gunners a oferecer ao jogador um novo contrato para manter o brasileiro após a janela de verão europeia.



Por isso, o Flamengo corre contra o tempo para assinar um pré-contrato com o volante de 33 anos.



A ideia do rubro-negro é assinar um pré-contrato com Jorginho quanto antes e anunciar o acordo nas redes sociais, para não ter chances de o atleta voltar e assinar um novo contrato com o clube inglês.

O Arsenal está se encaminhando para uma janela de verão de muitas mudanças, já que alguns de seus jogadores estão próximos do fim de seus contratos no clube.



Thomas Partey e Jorginho estão vivendo os últimos meses como jogadores dos Gunners, já que a expectativa mais ampla sugere que um deles pode sair no meio do ano.



Thomas Partey e Jorginho estão nos últimos meses de contrato com o Arsenal David Price/Arsenal FC via Getty Images

José Boto e Filipe Luís mantiveram conversas avançadas com o Arsenal em janeiro para contratar Jorginho imediatamente, mas o clube inglês não queria perder o experiente atleta no meio da temporada.







O Flamengo espera contar com o jogador na janela do Super Mundial de Clubes da FIFA e ainda mantém uma pequena expectativa de que Jorginho convença o Arsenal a liberá-lo a se apresentar ao clube carioca até o dia 28 de fevereiro, data final da janela de transferências no Brasil.



Arsenal vai oferecer um novo contrato a Jorginho?



Os Gunners podem perder dois meio-campistas experientes na janela de verão: Partey e Jorginho - embora haja uma chance remota de que eles possam tentar manter um deles.



Se depender de Mikel Arteta, o Arsenal pode até oferecer a Jorginho um novo acordo e convencê-lo a ficar mais tempo, o que poderia fazer com que Jorginho reavaliasse sobre sua permanência ou não.



Acredita-se que Jorginho esteja fazendo cursos de treinador e se beneficiaria da chance de permanecer nas principais ligas europeias.



No entanto, a chance de retornar ao Brasil também pode incentivá-lo a continuar jogando, já que o Flamengo disputa muitos títulos e seria a oportunidade de Jorginho fazer seu nome em terras tupiniquins.