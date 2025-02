Lucas Paquetá em ação pelo West Ham - Instagram

Lucas Paquetá em ação pelo West HamInstagram

Publicado 09/02/2025 10:01

A reunião ocorrida entre o staff de Paquetá e o Flamengo não teria sido comunicada ao West Ham, que soube das tratativas através da imprensa.



Na última terça-feira (4), representantes do jogador estiveram no Ninho do Urubu em uma reunião com José Boto para estudarem a viabilidade de contratação do meia brasileiro do clube inglês.



Novo gerente de scouting do Flamengo, Andrii Fedchenkov voltará a trabalhar com José Boto Divulgação / Flamengo

Lucas Paquetá deverá ter uma audiência em março, perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA), sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League.



Segundo a denúncia divulgada pela FA, o meia teria forçado cartões amarelos em quatro partidas, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.



FLAMENGO ENFRENTARÁ CONCORRÊNCIA DE GIGANTES BRASILEIROS POR FIRMINO Lucas Paquetá deverá ter uma audiência em março, perante a Federação de Futebol da Inglaterra (FA), sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League.Segundo a denúncia divulgada pela FA, o meia teria forçado cartões amarelos em quatro partidas, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.





O clube inglês inclusive contratou o advogado Nick De Marco KC para defender Lucas Paquetá das acusações. O profissional tem um longo histórico de vencer a Premier League na Justiça.



Nick De Marco KC em palestra na FIFA Internet

Por isso, os Hammers viram com surpresa a reunião ocorrida no Ninho do Urubu na última semana.



Dirigentes do West Ham acham que o staff do jogador deveria ter colocado o clube a par da situação antes que vazasse pela imprensa e consideram um ato de traição de parte da equipe do atleta. O West Ham sempre se colocou ao lado do brasileiro, prestando toda assessoria e sempre demonstrando confiança no meia.O clube inglês inclusive contratou o advogado Nick De Marco KC para defender Lucas Paquetá das acusações. O profissional tem um longo histórico de vencer a Premier League na Justiça.Por isso, os Hammers viram com surpresa a reunião ocorrida no Ninho do Urubu na última semana.Dirigentes do West Ham acham que o staff do jogador deveria ter colocado o clube a par da situação antes que vazasse pela imprensa e consideram um ato de traição de parte da equipe do atleta.

ERICK PULGAR FAZ EXIGÊNCIAS PARA RENOVAR COM O FLAMENGO



Mas o West Ham está disposto a vender o jogador a quem tiver interesse na próxima janela no verão europeu.



Para contar com o meia de 27 anos, o clube terá que estar disposto a pagar a bagatela de 20 milhões de libras, o que corresponderia a cerca de 145 milhões de reais na cotação atual.



Flamengo pode perder Gerson para o futebol russo e repatriar Lucas Paquetá Divulgação Internet

O Flamengo pretende aguardar o resultado da audiência para traçar a melhor estratégia para negociar com o clube do leste de Londres.



Jorginho do Arsenal é outro jogador de meio-campo que pode desembarcar no Rio de Janeiro para vestir o manto sagrado rubro-negro e as negociações para a assinatura do pré-contrato seguem a todo vapor. Mas o West Ham está disposto a vender o jogador a quem tiver interesse na próxima janela no verão europeu.Para contar com o meia de 27 anos, o clube terá que estar disposto a pagar a bagatela de 20 milhões de libras, o que corresponderia a cerca de 145 milhões de reais na cotação atual.O Flamengo pretende aguardar o resultado da audiência para traçar a melhor estratégia para negociar com o clube do leste de Londres.Jorginho do Arsenal é outro jogador de meio-campo que pode desembarcar no Rio de Janeiro para vestir o manto sagrado rubro-negro e as negociações para a assinatura do pré-contrato seguem a todo vapor.