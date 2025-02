Roberto Firmino defende o Al-Ahli - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/02/2025 08:55

Filipe Luís e José Boto ainda procuram por um atacante que possa substituir Carlinhos na equipe rubro-negra e o nome de Roberto Firmino ganha força internamente.



Flamengo estuda possibilidade de contratar Roberto Firmino

Firmino tem contrato com a equipe do Al-Ahli até junho de 2026 e ensaiou uma saída do clube árabe na última janela de transferências.



O jogador acumula apenas 4.219 minutos jogados em duas temporadas pelo clube e, no fim de 2024, chegaram a cogitar uma rescisão contratual que não teve sucesso pelos altos valores indenizatórios que deveriam ser pagos para o atleta de 33 anos.



Com isso, Roberto Firmino pode atuar apenas na AFC Champions League, reduzindo ainda mais suas chances de atuação.



Roberto Firmino explica em livro sua decepção com técnico Tite

Como a janela de transferência árabe está fechada e sem a possibilidade de acordo entre clube e jogador, o Flamengo fará uma sondagem a Firmino para saber se poderá em breve avançar na contratação do atacante, visando principalmente o Super Mundial de Clubes da FIFA no meio de 2025. Sem um acordo, o atleta que recebe salários mensais de aproximadamente 10 milhões de reais permanece no mundo árabe, mas foi cortado da disputa da Saudi Pro League, principal divisão do sistema de ligas de futebol entre clubes da Arábia Saudita.

Um dos entraves para Firmino jogar pelo Flamengo foi resolvido com a saída do técnico Tite do comando da equipe rubro-negra. O jogador conta em seu livro "Meus anos de Liverpool" sobre sua decepção com o treinador que na época dirigia a seleção brasileira.

Mas Roberto Firmino não é o único atacante observado por José Boto e Filipe Luís para suprir a vaga deixada por Carlinhos no elenco rubro-negro e outros nomes também estão sendo observados.