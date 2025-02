Lorran, do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/02/2025 15:47 | Atualizado 17/02/2025 15:48

Depois de Filipe Luís deixar Lorran fora dos planos no começo da temporada e o jogador, que completará 19 anos em abril deste ano, retornar ao sub-20, o diretor-técnico do Flamengo, José Boto, tentou emprestá-lo a um clube português.



Mas os representantes do atleta não concordaram.

O staff do atleta achou melhor negociar com os russos do CSKA uma saída definitiva do Flamengo. No entanto, segundo apuramos, quando tudo parecia acertado entre as partes, os agentes do jogador pediram mais algumas alterações no contrato e os russos desistiram do negócio.Lorran chegou a ir ao aeroporto embarcar para Moscou e foi comunicado pelo Flamengo para retornar e aguardar novas instruções.Com a maioria das janelas fechadas, o Flamengo ainda tem a ideia de emprestá-lo para ganhar minutos e desenvolver seu bom futebol.