Wesley em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/02/2025 10:00 | Atualizado 15/02/2025 12:32

O lateral-direito do Flamengo Wesley vem chamando atenção dos gigantes Barcelona e Real Madrid, que iniciam um duelo para ver quem consegue contratar o jogador, eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro de 2024.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, chegou a chamar Wesley de novo Roberto Carlos e enviou o seu diretor-esportivo, o luso-brasileiro Deco, para negociar a contratação do atleta de 21 anos.

Apesar de não ter iniciado conversas com o Flamengo, a imprensa espanhola noticia que o Real Madrid não deverá tardar em acionar o clube carioca para que as tratativas se iniciem e uma provável chegada do lateral-direito aconteça em Madri e não em Barcelona.

O rubro-negro aceita sentar para iniciar conversas para uma venda do atleta apenas se o clube interessado estiver disposto a pagar 35 milhões de euros.



Wesley tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e hoje deve ser o titular contra o Vasco da Gama, em partida válida pelo Campeonato Carioca.

Presidente do Barcelona, Joan Laporta (à esquerda), e treinador Hansi Flick, querem a contratação de Wesley do Flamengo AFP



O lateral estreou pelo Flamengo ainda em 2020 e, depois de um período de irregularidade e problemas particulares, com a ajuda de Gerson e David Luiz, voltou a mostrar o excelente futebol que apresentava na base e se consolidou como titular na equipe rubro-negra.



O jogador já acumula pelo Flamengo 112 jogos, 2 gols e 3 assistências como profissional.

