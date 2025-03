Os artistas reataram o namoro em outubro de 2022, após passarem quase 20 anos separados - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 11:36

O término do namoro da cantora Wanessa Camargo e do ator Dado Dolabella foi anunciado pela própria artista há pouco mais de um mês, mas parece que a relação não acabou tão mal quanto o público imaginava. Na noite da última quarta-feira (19), a filha de Zezé di Camargo, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que estava ouvindo a mais recente música de seu ex-namorado. Enquanto dirigia, a cantora aproveitou o momento para tecer elogios para o trabalho do antigo companheiro.



Após mostrar um trechinho da música na gravação, a cantora disse: “Gente, essa é a nova música do Dado, que ele acabou de lançar na sexta-feira passada, ‘A gente Faz Amor’. É uma delícia de música, muito gostosa e eu participei, vi tudo isso acontecendo. Tô muito feliz, torcendo muito por você, Dado, que seja muito muito sucesso. Eu vou colocar aqui o link pra vocês ouvirem também na plataforma que vocês preferirem”, declarou Wanessa Camargo.



No último dia 12 de fevereiro, Wanessa decidiu esclarecer sua situação sentimental ao falar abertamente sobre o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella. Em uma entrevista exclusiva ao portal LeoDias, ela confirmou as especulações sobre o término, embora tenha evitado entrar em detalhes. A cantora, que estava saindo do show de Shakira no Rio de Janeiro, revelou que, apesar de confirmar o término, não queria se aprofundar na conversa. “É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, explicou ela.

Pouco tempo após o término ter sido confirmado pela cantora, Dado Dolabella usou as redes sociais para publicar uma suposta indireta para a ex-namorada. O ator compartilhou uma mensagem sobre o tempo, acompanhada de uma imagem dele relaxando à beira da piscina. “Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar…”, ele escreveu na legenda.