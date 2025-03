Edward Jones foi executado por meio de uma injeção letal de três substâncias - Reprodução/Departamento Policial da Flórida

Edward Jones foi executado por meio de uma injeção letal de três substânciasReprodução/Departamento Policial da Flórida

Publicado 21/03/2025 10:52 | Atualizado 21/03/2025 17:08

Um homem, de 63 anos, foi executado na noite de quinta-feira (20) na prisão estadual da Flórida, nos Estados Unidos. Edward Jones foi condenado à pena de morte pelo assassinato de Toni Neuer, de 8 anos, e sua avó, Betty Dick, de 58.



A execução ocorreu às 20h15, por meio de uma injeção letal de três substâncias, segundo informações do jornal New York Post.

Jared Pearson, irmão de Toni, disse que a família encontrou um pouco de paz com o fim do processo. " Perdemos gerações por causa dele", afirmou. "Foi pura maldade. Aquela noite foi horrível."



O crime



Em 19 de setembro de 1993, James, que alugava um quarto na casa de Betty, cometeu os assassinatos na cidade de Casselberry.



Na noite do crime, ele havia ingerido 24 cervejas em uma festa e consumido a droga LSD antes de voltar para a casa. Ao chegar, estuprou e estrangulou a menina até a morte.



Em seguida, esfaqueou Betty 21 vezes, roubou suas joias e fugiu no carro da vítima. Outras três crianças estavam na casa, mas não foram feridas.



James passou 17 dias fugindo pelos Estados Unidos, vendendo as joias roubadas. Foi preso e 6 de outubro de 1993, na cidade de Bakersfield, Califórnia.



Apesar de ter confessado os crimes em vídeo, foi condenado a morte por recomendação de um júri, com 11 votos a favor e um contra. Seus advogados recorreram a tribunais estaduais e federais, mas todos os recursos foram negados.

