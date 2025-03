Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 21/03/2025 14:10

As autoridades norte-americanas desmentiram, nesta sexta-feira (21), ter proibido a entrada de um pesquisador francês devido a suas "convicções políticas" e o acusaram de possuir "informação confidencial" de um laboratório conhecido por suas pesquisas nucleares.

O governo francês lamentou que, em 9 de março, um pesquisador francês foi impedido de entrar no país para participar de uma conferência sobre o espaço em nome do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) no Texas (sul).

"Essa medida teria sido tomada pelas autoridades americanas porque o telefone desse investigador continha conversas com colegas e amigos nas quais expressava uma opinião pessoal sobre a política realizada pela administração Trump em matéria de pesquisa", declarou o ministro francês de Educação Superior e Pesquisa, Philippe Baptiste.

A afirmação de que se baseou "em convicções políticas é totalmente falsa", respondeu um porta-voz do Departamento de Segurança Nacional em um comunicado solicitado pela AFP.

Segundo a mesma fonte, "o pesquisador francês em questão estava em posse de informações confidenciais contidas em um dispositivo eletrônico e originário do laboratório nacional de Los Álamos, em violação a um acordo de confidencialidade". "Ele reconheceu tê-las conseguido sem autorização e tentou esconder o fato", acrescentou.

O laboratório nacional de Los Álamos, localizado no Novo México (sudoeste) e fundado pelo pai da bomba atômica Robert Oppenheimer, realiza pesquisas sobre armas nucleares.

Segundo uma fonte diplomática francesa, o pesquisador foi submetido a um controle aleatório em sua chegada, durante o qual se rastreou seu computador profissional e seu telefone. Eles o rempreenderam por mensagens "que traduzem um ódio contra Trump e podem ser qualificados como terrorismo".

As autoridades confiscaram seu material profissional e pessoal e o enviaram de volta à Europa em 10 de março.

A academia de ciências francesas pediu nesta sexta-feira às instituições científicas internacionais que "denunciem um deriva autoritária prejudicial para a ciência".

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Donald Trump fez uma série de anúncios impactantes contra a comunidade científica, como drásticos cortes orçamentários e a censura de alguns temas nas pesquisas subsidiadas.