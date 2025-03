Investimentos sublinham forte relação entre Trump e o presidente emiradense, Sheikh Mohamed - AFP

Investimentos sublinham forte relação entre Trump e o presidente emiradense, Sheikh MohamedAFP

Publicado 21/03/2025 14:56

A Casa Branca informou nesta sexta-feira, 21, via comunicado, que os Emirados Árabes Unidos se comprometeram com uma estrutura de investimento por 10 anos, de US$ 1,4 trilhão nos Estados Unidos o que, segundo Washington, aumentará os investimentos existentes emiradenses na economia norte-americana em infraestrutura de inteligência artificial (IA), semicondutores, energia e fabricação.

No comunicado, a Casa Branca menciona que a Emirates Global Aluminum planeja investir na "primeira nova fundição de alumínio nos Estados Unidos em 35 anos", o que quase dobrará a produção de alumínio doméstico norte-americano.

"Esses investimentos significativos sublinham os laços estreitos entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos, e a forte relação entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente emiradense, Sheikh Mohamed", acrescenta a Casa Branca.