Antônio Rodrigues da Silva foi preso e levado à sede da DHBF - Reprodução

Publicado 24/03/2025 17:12

Rio – Antônio Rodrigues da Silva, conhecido como Russo, de 75 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (24) por ter matado e esquartejado um desafeto após uma discussão por causa da transação de um imóvel em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) cumpriram mandado de prisão temporária contra Russo.

Câmera flagrou Antônio jogando a cabeça da vítima em uma caçamba de lixo Reprodução

Segundo as investigações, no dia 16 deste mês, Antônio e Danilo da Silva Santana, 26 anos, discutiram no local de trabalho do suspeito, no bairro Vila Pauline, e brigaram. Em depoimento, Russo disse que acertou a vítima com uma pá durante a briga e que não se lembra do que ocorreu depois.

Os agentes da DHBF descobriram que Antônio matou Danilo, cortou o corpo em diversas partes e as descartou em diferentes lugares com o intuito de dificultar a investigação. Uma câmera de segurança o flagrou jogando a cabeça da vítima em uma caçamba de lixo em uma rua de Belford Roxo. O corpo foi encontrado no dia seguinte ao crime

Indiciado por homicídio e ocultação de cadáver, Antônio foi encaminhado para a audiência de custódia e está à disposição da Justiça.