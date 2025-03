Dentro da caixa, foram encontradas 598g da droga em embalagens de cosméticos - Divulgação

Dentro da caixa, foram encontradas 598g da droga em embalagens de cosméticos Divulgação

Publicado 24/03/2025 19:27 | Atualizado 24/03/2025 19:45

Rio – Cerca de 500 gramas de haxixe, avaliadas em R$ 71.760, foram apreendidas pela Receita Federal nesta segunda-feira (24) em uma encomenda internacional no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Dentro da caixa, foram encontradas 598g da droga em embalagens de cosméticos e barras de chocolate. A encomenda vinha dos Estados Unidos com destino a Búzios, na Região dos Lagos. A ação faz parte da atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas.