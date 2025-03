Dados estão reunidos e mapeados na plataforma Futuro Exterminado - Instituto Fogo Cruzado

Publicado 24/03/2025 17:37 | Atualizado 24/03/2025 19:29

Rio - Ao menos 13 crianças e adolescentes foram baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2025, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Entre os baleados, um morto e quatro feridos eram crianças entre 0 e 11 anos; e quatro mortos e quatro feridos eram adolescentes entre 12 e 17 anos.

As vítimas mais recentes foram atingidas no mesmo dia. Uma menina de 3 anos foi ferida por uma bala de raspão, durante um ataque a tiros na última sexta-feira (21), no bairro Ipê, no Rio Bonito, Leste Metropolitano. Mateus Elias da Silva Bahia, de 16 anos, foi baleado durante um ataque próximo ao condomínio Parque Carioca, em Curicica, na Zona Oeste, quando estava a caminho de uma festa de aniversário.

O número de crianças e adolescentes baleados neste ano é igual ao registrado entre no mesmo período de 2024. dentre as 13 vítimas do primeiro trimestre do ano passado, um morto e cinco feridos eram crianças e cinco mortos e dois feridos eram adolescentes.

Ao todo, 706 crianças e adolescentes foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro desde 5 de julho de 2016. Entre os 311 mortos, 46 eram crianças e 265 eram adolescentes. Entre os 395 feridos, 129 eram crianças e 266 eram adolescentes. Estes dados estão reunidos na plataforma Futuro Exterminado, lançada em agosto de 2023.