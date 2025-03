Traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão' - Reprodução

Traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão'Reprodução

Publicado 24/03/2025 19:25 | Atualizado 24/03/2025 19:38

Rio - A Polícia Federal desvendou um esquema de importação ilegal de armas de guerra, operado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, um dos principais líderes do Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com as investigações, o traficante utilizava rotas internacionais para adquirir fuzis, munições, explosivos e equipamentos antidrone, com os pagamentos sendo feitos em dólares.

Os itens eram transportados por empresas logísticas e até pelos Correios, chegando ao Brasil disfarçados sob códigos de rastreamento. Para facilitar o recebimento dos produtos, Peixão também utilizava transportadoras locais. As informações foram divulgadas inicialmente pelo programa 'Fantástico', da Rede Globo, e confirmadas por O DIA.

O esquema criminoso contava com a colaboração de Everson Vieira Francesquet, que era o responsável pela coordenação da logística da facção. Como armeiro, ele organizava a chegada e a distribuição dos armamentos para abastecer o tráfico na Zona Norte.

Francesquet foi preso em julho de 2023, após tentar retirar uma encomenda nos Correios, que continha um fuzil antidrone identificado como 'brinquedo eletrônico', em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No entanto, ele foi solto e respondia o processo em liberdade. Como tinha que se apresentar à Justiça mensalmente, o acusado foi preso novamente este mês. Ele responde por tráfico internacional de armas e associação criminosa.

Peixão, no entanto, segue foragido. No dia 11 deste mês, a Polícia Civil fez uma operação no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante. Um "resort" de luxo e uma academia usada por criminosos foram demolidos

O que diz os Correios?

Por meio de nota, os Correios informou que mantêm uma atuação rigorosa no combate ao envio de objetos ilícitos por meio do serviço postal, trabalhando em estreita parceria com órgãos de segurança e fiscalização. A empresa ressaltou que o sistema foi utilizado pela organização criminosa em julho de 2024, detectado pela área de segurança e informado à PF.

"Desde então, o sistema postal não foi mais utilizado pela quadrilha. A estatal conta com sistemas avançados de monitoramento, como inspeção por raio-x, permitindo identificar encomendas suspeitas e acionar as autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis.

A estatal investiu cerca de R$ 400 milhões em segurança e prevenção nos últimos dois anos, contemplando medidas como contratação de escolta, rastreamento de carga e aquisição de equipamentos de segurança.



Os Correios atuam em parceria com a Polícia Federal, as secretarias estaduais de Segurança Pública, Receita Federal, Exército e outras instituições para fortalecer a troca de informações e inteligência.



A estatal reafirma seu compromisso com a segurança e a integridade dos serviços postais, garantindo que sua rede logística não seja utilizada para atividades criminosas. O trabalho conjunto com os órgãos de segurança tem gerado resultados concretos, contribuindo para a redução do número de delitos no fluxo postal, que caiu de 4.168 ocorrências em 2021 para 2.653 em 2023, uma redução de mais de 34% no período", diz o comunicado.

Quem é Peixão?

Considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, Alvinho ou Aarão, de 38 anos, possui uma extensa ficha criminal e chama a atenção das autoridades por práticas incomuns no mundo do tráfico.

O líder do TCP está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho (CV). Contra ele constam 7 mandados de prisão por homicídio, tortura, associação ao tráfico e ocultação de cadáver e pelo menos 20 inquéritos em aberto. Recentemente, Peixão também passou a ser investigado por terrorismo.

Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante passou a ser conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos. A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés.

O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio Complexo de Israel, que reúne as regiões de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas seria uma referência à terra prometida.