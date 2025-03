Franklin Sampaio de Moura Maicel foi encaminhado à 14ª DP (Leblon) - Reprodução

Publicado 24/03/2025 18:13

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (24), Franklin Sampaio de Moura Maciel, conhecido como Frank, suspeito de liderar a milícia que atua na região de Rio das Pedras, na Zona Oeste. Agentes da 14ª DP (Leblon) monitoravam o foragido há cerca de duas semanas, após uma informação coletada pelo setor de inteligência da distrital, e o encontraram na comunidade.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola, o que também gerou uma autuação em flagrante. De acordo com as investigações, o bandido é o sucessor de Taillon de Alcântara Pereira Barbosa , preso em uma operação do Ministério Público e Polícia Federal.