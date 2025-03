Publicado 25/03/2025 00:00

O setor de transporte, armazenagem e correio foi o que mais cresceu entre os MEIs de 2019 a 2024, com alta de 119%. O avanço do e-commerce e novos hábitos de consumo impulsionaram esse movimento. Só em 2024, mais de 4,2 milhões de novos CNPJs foram abertos no país. O desafio agora é manter estrutura e qualidade para atender à demanda crescente.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil não é problema para os EUA e defendeu uma relação comercial de ganhos mútuos. Com superávit de US$ 25 bi para os americanos, adotou um tom moderado e diplomático — postura que agrada ao mercado e dá previsibilidade às negociações.