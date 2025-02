Traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão' - Reprodução

Traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão'Reprodução

Publicado 14/02/2025 19:45

Rio - Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', pode ser o primeiro traficante indiciado por terrorismo no Brasil. Ele é o líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda o tráfico de drogas das comunidades que formam o Complexo de Israel, na Zona Norte, seu principal reduto.

'Peixão' passou a ser investigado por este tipo de crime em outubro de 2024 , quando a Polícia Civil instaurou um inquérito após um tiroteio na Avenida Brasil terminar com três inocentes mortos . Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que criminosos comandados por 'Peixão' teriam recebido ordens para atirar contra motoristas e passageiros na Avenida Brasil. O objetivo era tirar o foco dos PMs envolvidos em uma operação no Complexo de Israel. A estratégia dos traficantes fez a PM recuar.

Na última quarta-feira, Peixão voltou a promover terror na população. Ele planejava invadir a comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte, para tomar o controle de uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV), facção rival do TCP. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança do Rio, Victor Santos. Por isso, uma operação emergencial foi realizada na região com o objetivo de evitar um 'banho de sangue'.

Durante ação policial para evitar a invasão, o caos se espalhou pelas principais vias da cidade. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram completamente interditadas por mais de 30 minutos nos dois sentidos, levando motoristas em pânico a abandonarem seus veículos e se jogarem entre os carros em busca de proteção.

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas por estilhaços e as outras duas baleadas. O confronto foi tão violento que um helicóptero da PM foi alvejado em pleno voo, obrigando a tripulação a realizar um pouso forçado.

Práticas terroristas

Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante passou a ser conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos. A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida.

Além disso, o traficante também usa símbolos para marcar seus territórios, que geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Na Cidade Alta, por exemplo, foi instalada uma Estrela de Davi que pode ser vista a mais de 2,5km de distância.

Álvaro Malaquias teria dado ordens contra o funcionamento das igrejas católicas em julho do ano passado. Algumas igrejas católicas dos bairros Brás de Pina e Parada de Lucas, na Zona Norte, teriam sido proibidas de realizar missas e atividades no dia 6 de julho por ordem do criminoso. Segundo denúncia de moradores, bandidos armados foram presencialmente às paróquias para obrigar o fechamento. Apesar dos relatos e confirmação do não funcionamento das paróquias, o Governo do Estado negou a informação e diz que a PM "garante a segurança dos fiéis".

No Brasil, a Lei n° 13.260 define o terrorismo como "a prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública". A pena prevista é de até 30 anos em regime fechado.

Atualmente, contra ele constam 7 mandados de prisão por homicídio, tortura, associação ao tráfico e ocultação de cadáver, e pelo menos 20 inquéritos em aberto.