Segundo o MPRJ, o julgamento não ocorreu em Três Rios devido à comoção que o caso gerou na cidade - FreePik

Publicado 14/02/2025 22:08 | Atualizado 14/02/2025 22:18

Rio – Leonardo Félix de Freitas e Ualifer Medeiros de Araújo foram condenados a 160 anos de prisão, cada, pela morte de uma criança de 4 anos – com um tiro na cabeça – e de um homem, em junho de 2020, no município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Segundo o Ministério Público Federal, que denunciou o caso, os dois ainda deixaram feridas outras seis pessoas da mesma família.

As investigações apontaram que o ataque foi resultado de um conflito entre as duas principais facções criminosas do estado, o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV). Na ocasião, Leonardo e Ualifer invadiram a casa, no bairro Ladeira das Palmeiras, durante uma comemoração de aniversário e atiraram.

Ainda de acordo com o MPRJ, a condenação foi determinada pela 1ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri da Capital – o julgamento ocorreu na cidade do Rio por causa da comoção que o caso provocou em Três Rios.

Na sessão, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade dos crimes e a autoria dos réus, além de questões como o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe e sem chance de defesa por parte das vítimas.