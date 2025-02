Portal Procurados - Divulgação

Publicado 16/02/2025 00:00

Luciano Martiniano da Silva, o Pezão ou Pé, é o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, e é um dos líderes do Comando Vermelho, ainda à solta nas ruas. Ele também possui os apelidos de Luciano Pezão, Amendoim e Lu.

Jorge Luiz Moura Barbosa (Alvarenga, Índio ou RG) é ligado ao CV e chefia o tráfico de drogas na Favela Parque União no Complexo da Maré. Ele costuma promover bailes funks na comunidade, a fim de aumentar as vendas de drogas na região e está sempre acompanhado de seguranças fortemente armados.

Johny, que é foragido da Justiça, é apontado como chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Zona Sul. Johny assumiu a liderança do tráfico de drogas na maior favela do país, após uma invasão por divergências do traficante Rogerinho 157 com o traficante Antônio Bomfim Lopes, o Nem.