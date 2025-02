Terceiro Comando Puro (TCP) tentam invadir o Morro do Juramento - Reprodução

Terceiro Comando Puro (TCP) tentam invadir o Morro do JuramentoReprodução

Publicado 14/02/2025 20:18

Rio - Um novo tiroteio voltou a assustar moradores no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (14). Criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP) tentam invadir o Morro do Juramento, controlado pelo Comando Vermelho.

De acordo com o Rio Ônibus, cinco linhas que circulam na região estão com desvio de itinerário:



629 Irajá x Saens Peña

711 Rocha Miranda x Rio Comprido

296 Irajá x Castelo

688 Pavuna x Méier

687 Pavuna x Méier.

Devido a um tiroteio na área externa da estação Vicente de Carvalho e por medida de segurança, o Acesso B (Largo Vicente de Carvalho) foi fechado temporariamente. Em Thomaz Coelho, o Acesso A (Rua Maracá) também foi fechado. Passageiros que estavam na estação precisaram ficar abaixados por conta dos disparos.

A operação do sistema metroviário, no entanto, segue normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.

Nas redes sociais, vídeos mostram o intenso tiroteio devido a guerra entre criminosos na região, que entra na segunda noite.

Novo tiroteio volta a assustar moradores no Morro do Juramento.



Durante o reforço policial na comunidade, agentes notaram a presença de um veículo suspeito que seguia em direção a comunidade da Pedreira, em Costa Barros. Ao chegar no local, os agentes encontraram uma casa abandonada com uma parede falsa . No imóvel, foram apreendidos cinco fuzis, materiais táticos, granadas, carregadores e equipamentos militares.

No inicio da tarde, o Esquadrão Antibomba foi acionado para verificar um artefato explosivo encontrado nas proximidades do Morro do Juramento. O material foi desativado e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde será analisado.