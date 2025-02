Agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e estão no local para conter o conflito - Reprodução / redes sociais

Agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e estão no local para conter o conflitoReprodução / redes sociais

Publicado 13/02/2025 18:30 | Atualizado 13/02/2025 20:25

Rio - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre traficantes rivais na tarde desta quinta-feira (13), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. De acordo com a polícia, criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP) tentam invadir o Morro do Juramento, controlado pelo Comando Vermelho.

Agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e estão no local para conter o conflito. Um motorista de van teve o para-brisa do veículo perfurado por um dos disparos, que atravessou o vidro e pegou de raspão no ombro dele. Testemunhas registraram o intenso tiroteio.

Veja o vídeo:

Criminosos entram em confronto no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.



A mulher baleada, não identificada, foi socorrida pelos policiais e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde.

Motoristas que trafegavam pela Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nas proximidades da estação de Vicente de Carvalho, entraram em pânico com a intensidade dos disparos e voltaram na contramão.

Transporte impactado

O MetrôRio informou que, devido a um tiroteio nos arredores da estação Thomaz Coelho, o Acesso A (Rua Maracá) foi temporariamente fechado por medida de segurança. Apesar da ocorrência, a operação do sistema metroviário segue normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.

Segundo a RioÔnibus, 21 linhas de ônibus estão com desvios nos itinerários:

