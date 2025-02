Polícia realiza perícia em fábrica que pegou fogo e conclui que havia furto de energia - Renan Areais/Agência O Dia

Publicado 13/02/2025 19:40

Rio – A perícia da Polícia Civil identificou que a fábrica da Maximus Confecções, onde um incêndio deixou 21 pessoas feridas , possuía ligações clandestinas de energia, mais conhecidas como 'gato' de luz. Todas as máquinas de sublimação, corte e costura operavam 24 horas por dia devido à proximidade dos desfiles de carnaval e estavam conectadas irregularmente à rede.

À imprensa, na tarde desta quinta-feira (13), o delegado titular da 21ª DP (Bonsucesso), Tiago Dorigo, afirmou que uma das principais suspeitas é de que o incêndio tenha começado no maquinário do primeiro andar. A informação coincide com os relatos de trabalhadores que ficaram presos na fábrica. Segundo eles, as chamas tiveram início no térreo.

A perícia contou com a participação de investigadores da Polícia Civil e técnicos da Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia. A concessionária informou que está cooperando com toda a investigação e que, por questões de segurança, interrompeu o fornecimento de energia em ruas da região.

Ainda de acordo com a Civil, envolvidos e testemunhas prestarão depoimentos e a investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio. Conforme investigado pela polícia, há dois CNPJ's funcionando no mesmo local da fábrica. Trata-se da Maximus Ramo Confecções de Vestuário e a Bravo Zulu Confecções e Representações Ltda. Segundo o delegado Dorigo, as duas empresas estão registradas para a mesma função.

No fim da tarde desta quarta-feira (12), o edifício foi interditado pelos policiais da distrital para apuração de uma possível ação criminosa. A Defesa Civil também interditou o espaço por risco de desabamento. Apesar de não possuir autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar e constar como inapta junto à Receita Federal por omissões de declarações, a fábrica tinha licença da prefeitura para atuar com confecções.

MTE fez vistoria



A auditora-fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ana Luiza Horcades, também esteve na fábrica de tecidos e fantasias de carnaval, e afirmou haver fortes indícios de que os funcionários não possuíam vínculo empregatício.

"Fiz uma visita preliminar para avaliar a gravidade da situação. Há fortes indícios de que essas pessoas estavam em situação irregular e sequer tinham carteira assinada. No entanto, tudo será analisado, e também ouviremos os responsáveis pela fábrica, pois é possível que esses trabalhadores tenham sido contratados por outro CNPJ", disse Ana Luiza em entrevista ao DIA.