Bombeiros combatem as chamas que tomam conta da Fábrica Maximus Confecções, em RamosPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 08:03

Rio - Um incêndio atingiu uma fábrica de tecidos em Ramos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros resgatou 21 pessoas feridas, e 9 estão em estado grave. A retirada dos trabalhadores foi dramática, com alguns saindo do alto do imóvel pelas janelas com ajuda dos militares, em meio à fumaça, com o auxílio de uma escada. O espaço é usado para confecção de fantasias de escolas de samba da Série Ouro.

Segundo informações dos bombeiros, dez vítimas do incêndio deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Oito estão em estado grave: três homens e cinco mulheres. Todos deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica.

"A equipe quando fez o diagnóstico da queimadura em via aérea por inalação de fumaça decidiu sedar os pacientes e fazer a intubação", disse o diretor-geral do hospital, Paulo Roberto Lopes.

Mais oito pessoas foram atendidas na rede municipal de saúde: quatro no Hospital Municipal Souza Aguiar (uma em estado grave), duas CER da Ilha do Governador e outras duas no Hospital Municipal Salgado Filho. Outras três pessoas foram para o Hospital Federal de Bonsucesso.

Imagens feitas pela TV Globo mostraram o resgate dos trabalhadores pelas janelas, em meio à fumaça espessa que dificultava a respiração. Num resgate dramático, os militares conseguiram retirar as esquadrias de ferro e os trabalhadores puderam sair do local com o auxílio de uma escada.

Agentes dos quartéis de Ramos e Penha foram acionados às 7h39 e chegaram ao local por volta das 7h45. A operação conta, neste momento, com o empenho de 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas e especialistas em salvamento em altura, cerca de 90 bombeiros, com apoio de 30 viaturas. Há ainda o risco do fogo se alastrar para construções vizinhas.

Empresa confecciona fantasias de escolas de samba

O fogo atingiu a sede da empresa Maximus Confecções, que fabrica painéis para festas e é responsável pelas fantasias de escolas de samba da Série Ouro, na Rua Roberto Silva.

Um dos trabalhadores, que se identificou como Melk, após ser resgatado contou à TV Globo que trabalhava no local há cerca de três semanas. Ele foi o primeiro a ser retirado pelas escadas.



"Eu fui o primeiro a sair, mas eu não sei quem ficou lá dentro. Eu não sei quantas pessoas estão bem ou estão mal, mas, graças a Deus, estamos vivos. Eu não sei a conta certa [de pessoas trabalhando], mas aproximadamente mais de 30, 40 pessoas. Tinha senhoras de idade, tinha adolescentes. O incêndio começou na parte de terra, debaixo. Foi muito rápido. Lambeu tudo. Graças a Deus, estou aí", desabafou.



Segundo ele, algumas pessoas conseguiram sair pela entrada principal da empresa, já outras optaram por pular pelas janelas.



"Algumas pessoas pularam, algumas pessoas desceram pelas as escadas, uma tentou pular, caiu e bateu de cabeça, não sei qual o estado da pessoa, mas está nas mãos de Deus", disse.

Uma segunda vítima, identificada como Wesley, trabalhava como aderecista na fábrica e, depois do resgate, estava tentando se comunicar com sua mãe.



"Eu estou bem, só preciso acalmar a minha mãe, mas estou bem", falou, em meio ao desespero.

Produção de escolas de samba é afetada



Por meio das redes sociais, o Império Serrano lamentou o incêndio e informou que toda a produção das fantasias para o carnaval 2025 se encontram na fábrica "O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos. A diretoria", diz nota.

A Unidos da Ponte, outra agremiação da divisão de acesso, que desfilará no dia 28 de fevereiro, informou que todas as suas fantasias também estão na fábrica atingida pelo incêndio.



"O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte lamente profundamente o incêndio que ocorre neste momento na Maximus Confecções. Toda produção de nossas fantasias para o Carnaval 2025 se encontram nesta fábrica. É de extrema importância garantir a segurança de todos que estão presentes no local", informou a direção da escola.

A Unidos de Bangu, também da Série Ouro, foi mais uma entre as principais afetadas pelo incêndio. Por meio de nota, comunicou que - assim como as anteriores - todas as fantasias estavam no prédio, mas não sabe ainda em que estado se encontram. A escola de samba vai entrar na Avenida no dia 1º de março.



“A Unidos de Bangu lamenta profundamente o incêndio que ocorreu nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que a produção das fantasias do carnaval 2025 da Unidos de Bangu se encontra na fábrica, mas ainda não tem informação sobre o estado em que estão. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos.”

Já a Porto da Pedra anunciou que duas de suas alas estavam sendo produzidas na fábrica, além de placas e tecidos da escola. Em nota, lamentou profundamente o ocorrido. A vermelha e branca de São Gonçalo vai desfilar, também, no dia 1º de março.



“O GRES Unidos do Porto da Pedra lamenta profundamente o incêndio que, na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, acometeu as dependências da fábrica da Maximus, importante parceira do nosso carnaval. Informamos que havia duas alas, placas e tecidos da escola sendo produzidos no local, alguns deles programados para serem entregues na data de hoje, no entanto, a maior preocupação é com a integridade física das dezenas de colaboradores que trabalham na produção do espetáculo. Isto é o que nos move neste momento. Rogamos para que não haja maiores intercorrências e que a vida e a integridade dessas pessoas estejam asseguradas. Nossa solidariedade a todas elas e às escolas coirmãs pela perda de fantasias e adereços que vinham sendo confeccionados no local.”

A Liga RJ, responsável pelos desfiles da Série Ouro, emitiu uma nota sobre o ocorrido e demonstrou preocupação com o resgate das vítimas no interior da fábrica. Além disso, destacou que a empresa é uma parte essencial para o carnaval carioca.

"A Liga RJ recebe com profunda preocupação a notícia do incêndio ocorrido na Fábrica Maximus, um espaço essencial para o Carnaval carioca. Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo", diz trecho.

Confira a nota na íntegra:

A Liga RJ recebe com profunda preocupação a notícia do incêndio ocorrido na Fábrica Maximus, um espaço essencial para o Carnaval carioca. Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo.



A Fábrica Maximus desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações. O impacto deste incidente atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização.



Diante deste cenário, a Liga RJ convocará, com urgência, seus Presidentes para uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de avaliar a situação e definir os próximos passos, garantindo que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada. Nosso compromisso é buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do Carnaval com a grandiosidade que o povo merece.



A Liga RJ seguirá acompanhando de perto as investigações e as consequências desse triste episódio, reafirmando seu apoio a todas as agremiações atingidas. Unidos, superaremos mais este desafio.